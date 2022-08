El Xiaomi 12T Pro se deja ver en una imagen filtrada con cámara de 200 MP

Xiaomi 12T Pro

– 6.7" 1.5k OLED, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

– Rear Cam: 200MP + 8MP (UW) + 2MP (Macro)

– Front Cam: 20MP

– 8/12GB RAM

– 128/256GB storage

– Android 12, MIUI 13

– 5,000mAh battery, 120W

– in-display FP

September launch

First look out today

