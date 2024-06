Elon Musk amenaza absurdamente con prohibir los iPhone en sus compañías

Elon Musk ha afirmado en un tweet que, si Apple integra OpenAI a nivel de sistema operativo, los dispositivos de la marca de la manzana serán prohibidos en sus compañías, ya que, en su opinión, esto supone una «violación de seguridad inaceptable.»

Musk ha ido más allá, indicando que los visitantes tendrán que dejar sus dispositivos en la entrada, donde serán custodiados en una jaula de Faraday,

Y la cosa no ha terminado ahí. Musk también ha dicho que «¡es evidentemente absurdo que Apple no sea lo suficientemente inteligente como para crear su propia IA, pero de alguna manera sea capaz de garantizar que OpenAI proteja su seguridad y privacidad! Apple no tiene idea de lo que realmente sucede una vez que entregan sus datos a OpenAI. Te están vendiendo río abajo.»

Estos comentarios se deben a que Apple ha presentado hoy Apple Intelligence, el nuevo sistema de inteligencia personal para el iPhone, el iPad y el Mac que combina la potencia de los modelos de IA generativos con el contexto personal para ofrecer una experiencia más útil y relevante a los usuarios.

Uno de los pilares básicos de Apple Intelligence es el procesamiento en el propio dispositivo, y muchos de los modelos que lo hacen posible se ejecutan íntegramente en el dispositivo. En las peticiones más complejas que requieren una mayor potencia de procesamiento, la nube privada de Apple ofrecerá aún más inteligencia.

El punto que ha despertado las preocupaciones de Musk es que Apple integrará el acceso a ChatGPT, de OpenAI, en diversas experiencias de iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia para permitir a los usuarios acceder a sus conocimientos, así como a su capacidad para interpretar imágenes y documentos, sin necesidad de cambiar de herramienta.

Siri aprovechará los conocimientos de ChatGPT cuando pueda ser de utilidad. Ahora bien, los usuarios deberán confirmar que quiere enviar las preguntas a ChatGPT, junto con los documentos o las imágenes que correspondan, y Siri le ofrecerá directamente las respuestas.

Según ha explicado Apple, los usuarios que accedan a ChatGPT contarán con mecanismos de protección de la privacidad incluidos de serie, y sus direcciones IP se ocultan. Además, OpenAI no guardará las peticiones.

Por tanto, las preocupaciones de Musk parecen exageradas, ya que, en ningún caso, Apple está integrando OpenAI en su sistema operativo. A lo sumo, bajo confirmación del usuario, se enviarán aquellas peticiones que el usuario considere oportuno a ChatGPT, siempre de manera anónima.