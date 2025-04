Meta impide el uso de las herramientas de escritura con IA bde Apple en sus apps

Con el lanzamiento de iOS 18, Apple ha dado un paso importante hacia la integración de inteligencia artificial con su sistema operativo.

Una de las funciones más destacadas es Herramientas de escritura, una herramienta diseñada para corregir, reescribir y resumir texto directamente en los campos de entrada.

Sin embargo, una ausencia notable ha llamado la atención de los usuarios: estas herramientas no están disponibles en ninguna de las aplicaciones propiedad de Meta, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads.

¿Qué son las herramientas de escritura de Apple?

Las herramientas de escritura forman parte del conjunto de funciones de Apple Intelligence y están pensadas para mejorar la productividad de los usuarios al escribir en cualquier parte del sistema operativo. Gracias a esta función, un usuario puede presionar prolongadamente sobre cualquier campo de texto y acceder a opciones para editar, reformular o resumir lo que ha escrito.

Sin embargo, su inaccesibilidad en las apps de Meta ha generado sorpresa entre usuarios y especialistas.

Meta bloquea el uso de herramientas de escritura en sus aplicaciones

Ninguna de las apps desarrolladas por Meta permite el uso de herramientas de escritura. Aunque estas herramientas funcionan en la mayoría de aplicaciones de terceros, en el caso de Meta están completamente desactivadas.

Este comportamiento no es accidental. Apple permite a los desarrolladores decidir si habilitan o no estas funciones en sus aplicaciones. En este caso, todo apunta a que Meta ha optado por no permitir la integración de herramientas de escritura en su ecosistema.

Apple y Meta: una relación marcada por la tensión

La decisión de Meta no se entiende del todo sin el contexto de la compleja relación entre ambas compañías. Las disputas entre Apple y Meta han sido constantes en los últimos años. Desde los cambios en las políticas de privacidad de iOS que afectaron el modelo publicitario de Meta, hasta las tensiones por las comisiones de la App Store, el historial de fricciones es largo.

Además, según un informe publicado en junio de 2024, ambas compañías mantuvieron conversaciones sobre una posible colaboración en inteligencia artificial, en la que Meta ofrecía su modelo de IA para integrarlo en iOS 18. Sin embargo, Apple rechazó la propuesta, alegando preocupaciones de privacidad.

En lugar de asociarse con Meta, Apple terminó firmando un acuerdo con OpenAI, lo que permite integrar ChatGPT de forma opcional dentro de Siri y otros servicios del sistema operativo.

Meta apuesta por su propia inteligencia artificial

Otra razón clave por la que Meta podría haber bloqueado las herramientas de escritura de Apple es su compromiso con su propia infraestructura de inteligencia artificial. En los últimos meses, la compañía ha lanzado sus propias funciones basadas en IA en aplicaciones como Instagram, Facebook y WhatsApp, buscando no depender de terceros para ofrecer capacidades avanzadas de lenguaje.

Esta estrategia refuerza la idea de que Meta prefiere mantener el control total sobre sus plataformas, evitando depender de las herramientas de Apple, incluso si eso significa prescindir de funciones que podrían ser útiles para los usuarios.

¿Hay posibilidad de que esto cambie?

Aunque técnicamente Meta podría habilitar las herramientas de escritura en cualquier momento, las tensiones corporativas y la competencia en el desarrollo de IA hacen poco probable una reversión de esta decisión a corto plazo.

Los usuarios que deseen aprovechar estas funciones dentro de las apps de Meta tendrán que esperar a ver si las compañías alcanzan algún tipo de entendimiento, o en su defecto, recurrir a soluciones alternativas como copiar el texto a otra app compatible y usar allí las herramientas de Apple.