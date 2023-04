Elon Musk dice que las cuentas que pagan Twitter Blue tienen «prioridad»: ¿Qué significa?

¿No estás seguro sobre si deberías pagar 8 dólares por la suscripción a Twitter Blue? Ahora, el CEO y propietario de Twitter, Elon Musk, ha anunciado otra razón para que pagues.

Según Musk, las cuentas verificadas de Twitter tienen ahora «prioridad». Musk no dio más detalles, pero podría estar hablando de un cambio anunciado anteriormente, en el que dijo que «sólo las cuentas verificadas serán elegibles» para ser mostradas en el feed Para ti.

Esa es la vista predeterminada de Twitter, creada algorítmicamente, y aunque puedes cambiar para ver los tweets de las personas que sigues en orden cronológico, la mayoría de la gente opta por defecto por la vista Para ti.

Verified accounts are now prioritized — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2023

De ser así, se trata de un cambio enorme, ya que significa que tus tuits serán prácticamente invisibles a menos que pagues por Twitter Blue, el nivel de suscripción que te otorga la insignia azul de verificación junto con otras ventajas, como la opción de editar tuits y publicar tuits muy largos.

Musk añadió más tarde una advertencia al respecto, diciendo que los tweets procedentes de cuentas no verificadas que no pagan aparecerán en tu feed Para ti si las sigues directamente. Aún así, el cambio probablemente hará que sea muy difícil para cualquier persona con una cuenta no verificada aumentar significativamente su número de seguidores.

Musk dijo originalmente que este cambio entraría en vigor el 15 de abril, por lo que es posible que ya haya sucedido. Tal vez la «priorización» de la que habla simplemente significa que los tweets de cuentas verificadas aparecen más a menudo en los feeds de la gente; si es así, el efecto es similar y se suma al cambio descrito anteriormente.

Musk también puede haberse referido a otro cambio previamente anunciado, en el que dijo que las respuestas a los tweets serán priorizadas, de modo que veas las respuestas de las personas que sigues primero, seguidas por las cuentas verificadas, con las cuentas no verificadas en último lugar. También dijo que los usuarios verificados tendrán prioridad en las menciones y los resultados de búsqueda.