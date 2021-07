Elon Musk niega haber exigido ser CEO de Apple a cambio de vender Tesla

Un nuevo libro sobre el CEO de Tesla llamado «Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century» que se va a publicar próximamente habla sobre una historia que tuvo lugar en 2016, cuando Tesla tenía problemas financieros.

Aparentemente, Musk se acercó a Tim Cook, de Apple, para ofrecerle la compra de la compañía. La historia cuenta que Elon Musk insistió en que, como parte del trato, le hicieran consejero delegado de Apple. Tim Cook le colgó el teléfono.

Dado lo insólito de la historia, Elon Musk ha sido preguntado en Twitter acerca de la veracidad de la historia y él niega haber tenido nunca una conversación con Tim Cook.

Cook y yo nunca hemos hablado ni nos hemos escrito mutuamente. Hubo un momento en el que yo solicité reunirme con Cook para hablar sobre la compra de Tesla por Apple. No se propusieron condiciones para la adquisición ni nada. Él se negó a reunirse. Tesla valía alrededor de un 6% de lo que vale hoy.

Esto cuadra con una declaración de Tim Cook a New York Times en abril, cuando Cook dijo que nunca ha hablado realmente con Elon Musk. «Sabes, nunca he hablado con Elon, aunque tengo gran admiración y respeto por la compañía que ha construido.»

De hecho, sería bastante absurdo que alguien que quiere vender una compañía ponga una condición tan absurda como que le nombren CEO de la compañía que le adquiere — especialmente cuando haces esa proposición al propio CEO.

Más tarde, en respuesta a un tweet que decía «¡Elon podría ser un CEO mucho mejor para Apple!», Musk respondió: «No quiero ser CEO de nada.»

Elon Musk dijo algo similar el mes pasado mientras declaraba ante un tribunal. Hablando sobre su puesto de CEO de Tesla, dijo: «Más bien lo odio y preferiría dedicar mi tiempo al diseño y la ingeniería». También dio una razón de por qué sigue siendo el jefe de Tesla: «Tengo que hacerlo o, francamente, Tesla va a morir».

Que diga repetidamente que no quiere ser consejero delegado preocupará a algunos inversores. Te guste o no, la visión y la personalidad de Musk han impulsado el increíble éxito de Tesla, que es, con diferencia, la empresa automovilística más valiosa del mundo.