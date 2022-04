Elon Musk nos da su definición de lo que considera «libertad de expresión»

✈️🌍 Cómo no pagar roaming con las eSIM internacionales [ Saber más ]

Elon Musk va a comprar Twitter para «proteger la libertad de expresión,» pero ¿qué entiende Musk por «libertad de expresión»?

Musk ha dado una respuesta algo vaga en un tweet, que ha fijado en su perfil.

Así explica Musk su entendimiento de la «libertad de expresión»:

Por «libertad de expresión» me refiero simplemente a la que se ajusta a la ley. Estoy en contra de la censura que va más allá de la ley. Si la gente quiere menos libertad de expresión, pedirá al gobierno que apruebe leyes en ese sentido. Por lo tanto, ir más allá de la ley es contrario a la voluntad del pueblo.

Musk piensa claramente que la moderación de contenidos de Twitter es a menudo una violación de la libertad de expresión. Su afirmación de que la libertad de expresión en Twitter debería «coincidir con la ley» puede significar, por tanto, que piensa que Twitter no debería imponer normas y políticas que Musk considera «censura».

Musk podría lograr su objetivo cambiando las políticas de Twitter sobre qué tipos de contenido están prohibidos y modificando los algoritmos que Twitter utiliza para promover o limitar la visibilidad de ciertos tuits.

Twitter se enfrenta a diferentes leyes en todo el mundo: China bloquea Twitter, por ejemplo. En Europa, Twitter se enfrentará a un nuevo conjunto de normas sobre la moderación de contenidos ilegales y perjudiciales.

Musk sugirió recientemente que desafiaría a los gobiernos que exigen restricciones de expresión, escribiendo que «algunos gobiernos (no el de Ucrania) han pedido a Starlink que bloquee las fuentes de noticias rusas. No lo haremos a no ser que nos apunten con una pistola. Siento ser un absolutista de la libertad de expresión».

La nueva declaración de Musk en la que define la libertad de expresión como «la que se ajusta a la ley» sugiere que estaría dispuesto a restringir la expresión en cualquier país en el que el gobierno le exija hacerlo. Usando la explicación de Musk sobre la libertad de expresión, una ley gubernamental que prohíbe ciertos tipos de discurso es simplemente «la voluntad del pueblo».

Musk ejerció su derecho a la libertad de expresión en 2018 al afirmar que un buzo que ayudó a rescatar a los niños atrapados en una cueva de Tailandia era un «pedófilo». Musk fue demandado, pero un jurado lo declaró no responsable por difamación.