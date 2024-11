Emisora de radio polaca despide a todos sus presentadores y los reemplaza por una IA

Off Radio Kraków, una emisora estatal en Polonia, se ha convertido en la primera del mundo en ser gestionada completamente por presentadores generados por IA, lo que ha desencadenado una polémica a nivel nacional.

Off Radio Kraków relanzó su programación con tres personajes creados por inteligencia artificial, quienes ahora conducen los programas. Ante esta situación, Mateusz Demski, un periodistas que trabajaban en la emisora, publicó una carta abierta criticando la decisión de reemplazar a los periodistas humanos por máquinas.

Su mensaje resonó rápidamente y, en menos de 24 horas, 15.000 personas firmaron una petición en su apoyo.

Esto establece un precedente peligroso que nos afecta a todos. Podría allanar el camino hacia un mundo en el que empleados experimentados de los medios y personas de las industrias creativas sean reemplazados por máquinas.

No obstante, los representantes de Off Radio defienden su decisión. Alegan que el cierre previo de la emisora y los despidos del personal, incluido Demski, se debieron a una caída significativa en la audiencia, y no a la introducción de los presentadores de IA. Afirman que la iniciativa actual es un experimento para revitalizar la emisora y atraer a nuevos oyentes.

Los tres presentadores de IA fueron recientemente presentados al público. Jakub Zieliński, conocido como «Kuba», es un personaje de 22 años que estudia ingeniería acústica y se encarga de informar sobre tecnología y tendencias en producción musical. Emilia Nowak, o «Emi», de 20 años, es una entusiasta de la cultura pop y estudiante de periodismo que comenta sobre moda, cine y música. Por último, Alex Szulc aborda temas sociales, culturales y relacionados con la comunidad LGBTQ+.

Lo que agrava la situación de Off Radio Kraków es que no se trata de un canal privado, sino de una emisora estatal financiada con el dinero de los contribuyentes, algo que ha llamado la atención de algunos políticos en Polonia. Krzysztof Gawkowski, viceprimer ministro, declaró:

Aunque apoyo el desarrollo de la IA, creo que se están cruzando ciertos límites. El uso generalizado de la IA debe ser en beneficio de las personas, no en su contra.

Por ahora, tanto Demski como la emisora se mantienen firmes en sus posturas. Este debate ha puesto en evidencia las serias preocupaciones sobre cómo la IA puede irrumpir de manera abrupta en sectores tan creativos como el periodismo, amenazando medios de vida establecidos.