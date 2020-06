El ex presidente ejecutivo de Alphabet, Eric Schmidt, ha advertido que Huawei supone un desafío a la seguridad nacional y que la empresa china ha llevado a cabo «prácticas inaceptables», en una entrevista reciente con la BBC.

Después de dejar su puesto de presidente ejecutivo en la empresa matriz de Google, Schmidt ahora preside la Junta de Innovación de Defensa del Pentágono.

En un documental de la BBC Radio 4, afirma que no hay dudas acerca de que información procedente de routers Huawei ha terminado en manos del gobierno chino.

Sin embargo, el jefe de Huawei en el Reino Unido, Victor Zhang refutó sus alegaciones en una declaración a la BBC, diciendo:

Las acusaciones hechas por Eric Schmidt, que ahora trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, simplemente no son ciertas y, como en el pasado, no están respaldadas por pruebas. Huawei es independiente de cualquier gobierno, incluyendo el gobierno chino.

En la entrevista, Eric Schmidt también explicó que Huawei plantea un desafío al liderazgo de los Estados Unidos, ya que es una empresa china que opera en el escenario mundial pero que está fabricando mejores productos que sus competidores.

Schmidt cree que la respuesta al dominio de Huawei en el sector de la tecnología es fomentar una mayor competencia en el campo.

También reveló que subestimó la capacidad de China para innovar durante su carrera en Silicon Valley:

He cargado con los prejuicios sobre China en los años que he trabajado con ellos. Que son muy buenos copiando cosas, que son muy buenos organizando cosas, que ponen a un gran número de personas con ello. Pero que no van a hacer nada nuevo. Son muy, muy buenos robando, si quieres, nuestras cosas.

Esos prejuicios deben ser desechados. Los chinos son tan buenos, y tal vez mejores, en áreas clave de investigación e innovación como Occidente.

Están poniendo más dinero en ello. Lo están poniendo de una manera diferente, está dirigido por el estado de una manera diferente a la de Occidente. Tenemos que hacernos cargo de la competencia