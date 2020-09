El día del lanzamiento de PS5 se acerca y, aquellos que hayan tenido la suerte de poder hacer una reserva a tiempo, probablemente se preguntarán a qué juegos se podrá jugar desde el primer día.

Aquí encontrarás la lista de juegos de PS5 a los que podrás jugar el día del lanzamiento de la consola.

La lista incluye todos los juegos que Sony ha confirmado que se podrán jugar el 19 de noviembre, cuando la consola se lance en España, pero Sony podría sorprendernos anunciando algún nuevo título.

La lista no incluye ninguno de los juegos gratuitos que forman parte de la Colección PS Plus que Sony ha anunciado, pero también estarán disponibles el primer día.

Marvel´s Spider-Man: Miles Morales

Miles Morales es el héroe principal de esta historia que presenta la misma acción de alta intensidad de la primera parte, Marvel’s Spider-Man de PS4. Obviamente contará con mejores gráficos, nuevas partes de la ciudad para explorar, y una campaña más corta.

Demon’s Souls

En su búsqueda de poder, el 12º Rey de Boleraria, el Rey Allant, canalizó el antiguo Soul Arts, despertando a un demonio que permanecía aletargado desde los albores del tiempo, The Old One. Con el resurgir de The Old One, una terrible niebla se expandió a lo largo de las tierras, invocando monstruos y criaturas hambrientas de almas humanas.

Aquellos cuyas almas fueron arrebatadas, perdieron la cabeza, manteniendo únicamente el deseo de atacar a los seres cuerdos que seguían vivos. Ahora, Boleraria está aislada del mundo exterior, y aquellos caballeros que se atreven a penetrar en la profunda niebla para liberarla del terror, no han vuelto a ser vistos.

Como un guerrero solitario que se ha adentrado en la peligrosa neblina, deberás hacer frente al más difícil de los desafíos para ganar el título de “Asesino de demonios” y enviar al The Old One de vuelta a su letargo

Sackboy: A Big Adventure

Este es el juego para los fans de Little Big Planet. La jugabilidad no es del todo la misma, pero utiliza el personaje principal de la franquicia, Sackboy.

Es un estilo de juego de plataformas, y presenta niveles llenos de puzles y cosas para explorar. Puede que incluso te encuentres con algunas caras conocidas durante tu aventura.

Godfall

Aperion está al borde de la ruina. Eres uno de los últimos caballeros valorianos, guerreros divinos capaces de usar las armaduras legendarias conocidas como Valorplates, que transforman a quienes las llevan en maestros imparables del combate cuerpo a cuerpo.

Aplasta a tus enemigos para remontar los reinos elementales y desafiar a Macros, el dios loco que aguarda en la cima. Asciende en Godfall, el primer RPG de acción looter-slasher centrado en el combate cuerpo a cuerpo.

Assassin’s Creed Valhalla

En Assassin’s Creed Valhalla, encarnarás a Eivor, una feroz leyenda vikinga criada entre historias de batallas y gloria.

Explora un hermoso mundo abierto y cambiante ambientado en la despiadada Inglaterra de los años oscuros. Saquea a tus enemigos, haz prosperar tu asentamiento y consolida tu poder político mientras luchas por ganarte un sitio entre los dioses en el Valhalla.

.

Devil May Cry 5: Edición especial

Han pasado varios años en Devil May Cry 5 y la amenaza del poder demoníaco, desde hace mucho tiempo olvidado, ha vuelto a amenazar al mundo una vez más.

La demoníaca invasión comienza con las semillas de un »árbol demoníaco» que está echando sus raíces en Red Grave City. Esta incursión infernal atrae la atención del joven cazador Nero, un aliado de Dante que ahora se encuentra sin su brazo demoníaco, la fuente de gran parte de su poder.

Destruction AllStars

Esto es básicamente un caos total, ya que es una batalla contra tus oponentes en la que puedes luchar con vehículos en un escenario de destrucción al estilo de un derby.

Por supuesto, también puedes salir de los vehículos y luchar a pie, pero es más divertido es salir con tu vehículo. Las batallas se desarrollan en circuitos locos con todo tipo de obstáculos.

Fortnite

Si eres un fan del género de la battle royale y un ávido jugador de Fortnite en PS4 u otras plataformas, puedes añadir la PS5 a tu lista de lugares para jugarla.

Estará disponible de forma gratuita, por lo que podrás descargarlo de la PSN Store tan pronto como lo tengas todo listo.

Observer: System Redux

Es un juego de terror psicológico con temática ciberpunk, con muchos giros y, probablemente, algunos momentos de sustos.

Just Dance 2021

El mejor juego de baile, con 40 temas nuevos de éxitos que encabezan las listas como «Don’t Start Now» de Dua Lipa, «Feel Special» de TWICE, «Señorita» de Shawn Mendes y Camila Cabello y más.

