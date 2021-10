Este soporte de Apple Watch inspirado en el Macintosh cuesta solo 11,99€

Si tienes un Apple Watch, existen una gran variedad de soportes de carga, pero el soporte Elago W3 es uno de los más originales que hemos visto.

Se trata de un soporte con un diseño inspirado en el Apple Macintosh original, pensado para sostener tu Apple Watch mientras se carga. La pantalla del reloj aparece justo donde está la del ordenador.

Hoy puedes hacerte con este soporte por solo 🛒 11,99 € en Amazon, un precio bastante ajustado por una pieza vintage como esta.

» 🛒 Soporte Elago W3 en Amazon «

Funciona con todos los modelos de Apple Watch, y queda muy bien cuando se combina con el modo «Reloj de mesa» del Apple Watch.

El soporte no tiene componentes electrónicos reales, y está hecho de silicona libre de arañazos, por lo que no rayará tu Apple Watch. No incluye el cargador en sí, ya que se trata únicamente de un soporte.

» 🛒 Soporte Elago W3 en Amazon «