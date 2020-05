GeForce Now no remonta: Más de 90 juegos se irán este fin de semana

Desde su lanzamiento a principios de año, NVIDIA GeForce Now ha visto cómo un buen número de estudios de videojuegos han decidido eliminar sus títulos del servicio de streaming.

GeForce Now no es un servicio de streaming tradicional en el que los usuarios pagan una cuota mensual y pueden disfrutar de cualquier juego del servicio, sino que los usuarios necesitan ser propietarios de los juegos a los que quieren jugar en la nube.

En los últimos meses, grandes desarrolladores han decidido alejarse de GeForce Now, incluyendo Activision Blizzard, Bethesda, y 2K Games, lo que ha generado el enfado de aquellos usuarios que se habían comprado el juego solo para disfrutar de él en GeForce Now.

Como resultado, NVIDIA ha decidido hacer algunos cambios drásticos en sus políticas con respecto a los juegos que son accesibles a través de GeForce Now.

En una nueva entrada de blog, NVIDIA ha anunciado que más de 200 desarrolladores se han comprometido a apoyar el servicio. A partir de ahora, GeForce Now sólo alojará juegos si sus desarrolladores han confirmado su interés. Los juegos que no hayan confirmado que sus juegos puedan formar parte del servicio antes del 31 de mayo, serán eliminados de GeForce Now.

La compañía también ha compartido un enlace a varias listas:

Títulos que han optado por quedarse en el servicio a fecha de 27 de mayo

Títulos que muestra los desarrolladores que han confirmado quedarse en el servicio

Títulos que ya no estarán disponibles a partir del 31 de mayo.

La lista de juegos que dejan el servicio es mucho más corta que la lista de juegos que han optado por quedarse, pero 91 juegos abandonarán el servicio, que es un número bastante alto.

La lista podría reducirse a medida que nos acerquemos al 31 de mayo, suponiendo que más desarrolladores decidan por dejar sus juegos en GeForce Now.

En este momento, algunos títulos bastante importantes dejarán el servicio este fin de semana, incluyendo Tabletop Simulator, Project CARS 2, varios juegos de Football Manager, y algunos títulos indie populares como Celeste y Darkest Dungeon.

Veremos si más desarrolladores deciden quedarse, pero por ahora, parece que muchos juegos dejarán de estar disponibles en GeForce Now tras fin de semana.