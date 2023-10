Google elimina la función Foto Esfera de la cámara de los Pixel 8

Google anunció Foto Esfera con Android Jelly Bean en 2012, y el Nexus 4 fue el primer dispositivo en soportarlo. Todos los dispositivos Pixel han soportado esta característica desde el Pixel original.

Sin embargo, ahora Google ha eliminado la función de los dispositivos Pixel 8 recién lanzados al mercado. Los dispositivos Pixel más antiguos todavía tienen acceso a esta función con Google Camera 9.0, y tendremos que ver si Google mantiene esta función en esos dispositivos con la actualización de Google Camera 9.1.

Foto Esfera es una función que crea una imagen de 360° tomando varias fotos de tu entorno y uniéndolas mediante software.

Google no mencionó ninguna razón al confirmar la eliminación de esta funcionalidad. Sin embargo, es probable que su uso fuera tan residual que no tuviera sentido mantenerlo. Además, el proceso de creación de este tipo de fotos no era sencillo, ya que había que mantener el teléfono en el centro de la ‘esfera’ a medida que lo giras en diferentes direcciones.