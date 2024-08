Google Fotos trabaja en una opción para «mostrar menos» una cara en tus recuerdos

Google Photos se ha consolidado como una de las mejores herramientas para organizar y revivir tus recuerdos, gracias en gran parte a su avanzada tecnología de reconocimiento facial.

Sin embargo, es posible que en algún momento prefieras no ver ciertas caras en tus Memorias. Si alguna vez has recorrido tu biblioteca de fotos y te has encontrado con imágenes que preferirías olvidar, hay buenas noticias: pronto podrías tener una solución.

Una nueva forma de gestionar tus Recuerdos

Según Android Authority, una próxima actualización de Google Photos (v6.81.0.628906483) incluirá una opción para «Mostrar menos» de una persona en particular. Esta función añade un toque de sutileza a la experiencia de usuario, permitiéndote reducir la frecuencia con la que ves a ciertas personas en tus Recuerdos, sin eliminarlas de las fotos grupalespor completo de tu biblioteca.

Esto contrasta con la actual opción de «Bloquear rostro», que elimina a la persona de los Recuerdos y fotos grupales, lo que a veces puede resultar en la pérdida de imágenes que sí deseas conservar.

Pronto podrás acceder a una nueva sección en el área de «Personas y mascotas» dentro de Google Photos, específicamente etiquetada como «Ocultar rostro en Recuerdos». Además, la aplicación ofrecerá un ajuste en Configuración > Preferencias > Recuerdos > Ocultar personas y mascotas. Esto facilitará la gestión de qué rostros prefieres ver menos a menudo cuando te sumerjas en tus recuerdos fotográficos.

¿Cuándo estará disponible?

Aunque la función aún no está disponible en la versión pública de la app, Google ya la está probando y refinando. No hay una fecha de lanzamiento oficial, y es probable que se implemente de manera gradual. Sin embargo, los usuarios seguramente apreciarán esta nueva opción para personalizar sus Recuerdos.