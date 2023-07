Google ha sido demandada por «robar en secreto todo lo creado y compartido en Internet» para entrenar su IA

Google se enfrenta a una nueva demanda por haber «robado en secreto todo lo creado y compartido en Internet» para entrenar sus productos de IA generativa, como su chatbot Bard.

La demanda colectiva acusa a Google, la empresa hermana de IA DeepMind, y la empresa matriz Alphabet de tomar los datos de las personas sin su conocimiento o consentimiento.

«Google ha tomado toda nuestra información personal y profesional, nuestros trabajos creativos y escritos, nuestras fotografías e incluso nuestros correos electrónicos, prácticamente la totalidad de nuestra huella digital» para construir sus productos de IA, afirma la demanda. «Durante años, Google recopiló estos datos en secreto, sin previo aviso ni consentimiento de nadie».

Según la demanda, esto incluye datos extraídos de sitios web en fconocidos por sus colecciones pirateadas de libros y obras creativas.

La demanda también hace referencia a una actualización de la política de privacidad de Google del 1 de julio, que dice que puede recopilar información que esté «disponible públicamente en línea» para entrenar sus modelos de IA y construir productos como Google Translate, Bard y las capacidades de IA en la nube.

«Google debe entender, de una vez por todas, que no es propietaria de Internet, no es propietaria de nuestras obras creativas, no es propietaria de nuestras expresiones de nuestra personalidad, fotos de nuestras familias e hijos, o cualquier otra cosa simplemente porque la compartimos en línea», dice la demanda. «Disponible públicamente» nunca ha significado libre de usar para cualquier propósito».

La consejera general de Google, Halimah DeLaine Prado, ha dicho en un comunicado que la compañía había sido «clara durante años» que utilizaba datos de fuentes públicas, como los publicados en la web abierta y conjuntos de datos públicos, para entrenar los modelos de IA detrás de servicios como Google Translate, «de manera responsable y en línea con nuestros Principios de IA.»

«La legislación estadounidense apoya el uso de información pública para crear nuevos usos beneficiosos, y esperamos refutar estas afirmaciones infundadas», continuó DeLaine Prado.

La demanda se presentó unas dos semanas después de que se presentara una denuncia similar contra OpenAI, alegando que la empresa robó «cantidades masivas de datos personales» y los utilizó para entrenar a ChatGPT, incluidos historiales médicos e información sobre niños.

Una de las demandantes en el litigio contra Google, identificada con las iniciales «J.L.» y descrita como autora superventas del New York Times y periodista de investigación residente en Texas, afirmó que Google había utilizado un PDF robado de su libro para entrenar a Bard. Según la demanda, su obra está ahora disponible gratuitamente en Bard, donde el bot ofrece resúmenes por capítulos del libro e incluso comparte extractos textuales.