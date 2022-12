Google lanza una nueva Pixel Feature Drop con más cambios que nunca

Google ha lanzado una nueva Pixel Feature Drop, y no solo eso, sino que es la más grande de todos los tiempos. Incluso trae novedades para el recién lanzado Pixel Watch.

El Pixel Feature Drop de diciembre viene con VPN by Google One sin coste adicional para los propietarios de Pixel 7 y Pixel 7 Pro. La VPN está diseñada para ayudar a asegurar que tu tráfico de red no pueda estar vinculado a tu identidad.

Este servicio ya estaba disponible de forma gratuita para los miembros de Google One con planes Platinum (2 TB y superiores), pero ahora está abierto a los propietarios de Pixel 7 y Pixel 7 Pro independientemente de su suscripción a Google One. Eso sí, la VPN sigue funcionando a través de la app Google One.

Los ajustes de seguridad y privacidad se han unificado en los Ajustes de Android, y esta nueva sección tiene tarjetas de acción en la parte superior que te notifican de cualquier riesgo de seguridad y te dan pasos sencillos para mejorar las cosas.

Clear calling en los Pixel 7 y 7 Pro mejora la voz de la otra persona que llama y reduce su ruido de fondo para que puedas oírla claramente aunque esté en un lugar ruidoso.

La grabadora Pixel ahora identifica y etiqueta a cada orador y tiene saltos de línea cuando el orador cambia, así que cuando grabas una entrevista o reunión cada persona es etiquetada individualmente. Todo se hace mediante aprendizaje automático, en directo mientras grabas, y si algo está mal puedes volver a etiquetar a los oradores si quieres después de terminar.

El Pixel Watch está recibiendo la función Perfil de sueño Fitbit siempre y cuando hayas activado (y vayas a mantener) tu suscripción Fitbit Premium. Es gratis durante seis meses para los nuevos compradores del Pixel Watch, pero después tendrás que desembolsar 8,99 euros al mes para conseguir funciones como esta.

Perfil de sueño te ofrece una imagen de alta definición de la calidad de tu sueño de un vistazo, teniendo en cuenta aspectos como la duración, la consistencia o las interrupciones, y te presenta el animal que más se ajusta a tu estilo de sueño.

Los resultados se ajustarán mensualmente en función de tus métricas personales. Para que esto funcione, tienes que llevar tu Pixel Watch a la cama durante al menos 14 días cada mes, para que obtengas los resultados el primer día del mes siguiente.

Los Pixel 6 y 6 Pro están recibiendo detección de tos y ronquidos, a la que puedes acceder a través del modo Bedtime.

También hay nuevos fondos de pantalla Pixel, y nuevos mosaicos para el Pixel Watch, incluyendo un mosaico de Amanecer/Puesta de Sol de la aplicación Tiempo, mientras que la aplicación Contactos ahora te permite anclar hasta cinco contactos de tus Favoritos para que puedas llamarlos y ver sus detalles con un solo toque.

La llave digital del coche te permite bloquear, desbloquear y arrancar un coche compatible con tu teléfono, y se puede compartir con amigos y familiares que necesiten acceder a dicho coche.

Además, Gboard también incluye corrección gramatical en francés, Live Translate puede traducir textos en tus aplicaciones de mensajería en árabe, persa, sueco, vietnamita y danés (en Pixel 6 y posteriores), la búsqueda en el dispositivo se ha vuelto más potente en Pixel 4a y posteriores, y la transcripción de mensajes de voz también ha llegado a Pixel 4a y posteriores.

Google también apunta a que el soporte para audio espacial llegará en enero para Pixel 6, 6 Pro, 7 y 7 Pro emparejados con los Pixel Buds Pro, pero también con auriculares con cable. Como es habitual con las actualizaciones de software de Google, la actualización de diciembre puede tardar días, si no semanas, en llegar a todos los dispositivos compatibles, así que no te preocupes si aún no la tienes.