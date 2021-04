Google Maps para iOS se actualiza por fin tras cuatro meses de parón

Google ha actualizado hoy la app Google Maps para iOS por primera vez en cuatro meses.

En diciembre, Apple empezó a exigir que todas las nuevas aplicaciones y las actualizaciones de las mismas incluyeran etiquetas de privacidad.

Estas etiquetas detallan los datos personas que recoge la aplicación para que los consumidores sepan el tipo de información personal que están compartiendo.

Google no empezó a añadir las etiquetas de privacidad a sus aplicaciones hasta febrero, y a día de hoy todavía quedan apps que no han sido actualizadas. Gmail, de hecho, estuvo tanto tiempo sin actualizarse que empezó a motstrar a los usuarios un aviso de que estaba desactualizada, pero no había ninguna actualización disponible.

Google Maps se ha actualizado con etiquetas de privacidad hoy, junto con Google Photos, es una de las últimas apps en mostrar las etiquetas.

Ahora que Google Maps cumple con las normas de la App Store, Google puede volver al ritmo habitual de actualizaciones. La actualización de hoy es menor y solo ofrece correcciones de errores.