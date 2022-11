Google pagó $360M a Activision para que no compitiera con Play Store según Epic Games

Activision Blizzard y Riot Games amenazaron en un momento dado a Google con lanzar sus propias tiendas de juegos para móviles, según los nuevos documentos presentados en la demanda antimonopolio de Epic contra Google.

Los detalles salieron a la luz como parte de las alegaciones sobre los principales acuerdos firmados con las dos empresas. Google habría acordado pagar a Activision unos 360 millones de dólares en tres años y a Riot unos 30 millones de dólares por un acuerdo de un año.

En un documento, la ejecutiva de Google, Karen Aviram Beatty, informa de una conversación con el ahora director de operaciones de Activision Blizzard, Armin Zerza, un mes antes de que las dos empresas firmaran el acuerdo.

Si este acuerdo fracasa, [Zerza] afirma que lanzarán su propia plataforma de distribución para móviles (asociándose con otra «gran empresa de los móviles», supongo que Epic), se asociarán con Amazon / Twitch (o MSFT) para Cloud / eSports, y se retirarán de Stadia

Otro documento es una declaración de un testigo no identificado que afirma que Riot Games dijo a Google que estaba considerando lanzar una tienda de aplicaciones para Android que sería competencia. Más adelante, el testigo dice que «Riot y Activision Blizzard King fueron los más directos con nosotros» sobre la posibilidad de iniciar sus propias tiendas de aplicaciones.

Epic alega que los acuerdos del Proyecto Hug están diseñados para «evitar que el desarrollador abra una tienda de la competencia o distribuya de otra manera sus aplicaciones fuera de Google Play Store.»

Google y Activision han rebatido las acusaciones de Epic. Google dijo que no impide a los desarrolladores crear sus propias tiendas de aplicaciones, y Activision dijo que Google no les obligó a acordar no competir con Google Play.

Uno de los documentos presentados por Epic también contiene una lista de más de 20 empresas con las que Google ha firmado acuerdos desde julio de 2022. Activision y Riot aparecen en la lista, al igual que grandes empresas de juegos como EA, Niantic, Nintendo, Tencent y Ubisoft.