Google podría llevar Quick Share a iOS según cambios en su código

Google ha desarrollado Quick Share, antes conocido como Nearby Share, como su alternativa a la popular función AirDrop de Apple.

Cuando se lanzó en agosto de 2020, estaba disponible únicamente para dispositivos Android. Pero en 2023, Google amplió su alcance lanzando la aplicación Nearby Share para Windows, facilitando el intercambio de archivos entre plataformas.

Ahora, hay indicios de que Google podría estar trabajando para llevar Quick Share a los dispositivos iOS y macOS. Android Authority ha detectado un cambio en el repositorio de Nearby en GitHub, donde se corrige un error en Quick Share utilizando el nombre del dispositivo cuando el usuario no ha iniciado sesión o no ha configurado uno.

Lo curioso es que este cambio incluye un comentario de código que menciona que un nombre de dispositivo localizado funciona bien para Quick Share en dispositivos iOS y macOS.

Esto resulta llamativo porque, hasta ahora, Quick Share no está disponible en esos sistemas de Apple. La inclusión de estos detalles podría ser un indicio de que Google está desarrollando una versión para iOS y macOS que aún no ha sido anunciada oficialmente. Dado que Quick Share no es de código abierto, es difícil confirmar las intenciones de la compañía; solo algunas partes de su infraestructura están disponibles públicamente en GitHub.

Si Google logra hacer que Quick Share funcione en dispositivos iOS y macOS, sería un avance significativo para quienes buscan una solución de transferencia de archivos sin depender del ecosistema de Apple. Actualmente, existen alternativas como LANDrop que permiten el intercambio de archivos entre varios dispositivos en la misma red Wi-Fi, incluso con sistemas Linux. No obstante, la llegada de Quick Share podría ofrecer una integración más completa.

Aun así, para que Quick Share tenga éxito en el ecosistema de Apple, Google enfrentará algunos retos. A diferencia de Android, donde controla todo el entorno, no existe en iOS un equivalente a los Servicios de Google Play, lo que podría obligar a Quick Share a ser una aplicación independiente.

Esto podría ser un obstáculo, ya que los usuarios de iPhone están acostumbrados a una experiencia más integrada con AurDrop y es posible que no deseen descargar otra aplicación solo para recibir archivos desde un dispositivo Android. Habrá que esperar para ver si Google realmente da este paso y cómo se adapta a las expectativas de los usuarios de Apple.