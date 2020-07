Google promete no usar los datos de las pulseras Fitbit para publicidad

Han pasado ya unos meses desde que Google anunció sus planes para adquirir la popular marca de wearables Fitbit.

Sin embargo, es posible que este acuerdo peligre si los defensores de la privacidad convencen a la Comisión Europea de los riesgos que este acuerdo conllevaría.

Aunque no se le haya exigido de manera legal, Google se ha comprometido a excluir los datos de Fitbit de cualquier propósito publicitario con el fin de obtener el visto bueno de la Comisión.

Dada su actividad principal, todo lo que Google toque siempre se considerará como una forma de conseguir publicidad más dirigida. Esto es especialmente cierto para productos que están diseñados para recoger datos de los usuarios, como las pulseras de fitness y los smartwatches de Fitbit, que podrían aportar información muy útil de forma física, hábitos de movimiento, etc.

No es de extrañar que veinte grupos de defensa de la privacidad, tanto de EE.UU. como de Europa, hayan firmado una declaración en la que expresan su preocupación por las repercusiones de la adquisición.

El acuerdo todavía está en el proceso habitual de asegurar que no creará un monopolio y se espera que la Comisión Europea solicite la opinión de los rivales y usuarios de Google y Fitbit. Reuters señala que la privacidad técnicamente no es una consideración cuando se habla de competencia.

Sin embargo, dada su reputación en la región, Google no quiere correr ningún riesgo. Se compromete a no utilizar los datos que Fitbit recogerá con fines publicitarios, alegando que el acuerdo se refiere a dispositivos y no a datos, algo poco característico de una empresa centrada en los datos. Está claro que Google espera suavizar su imagen lo suficiente para asegurar la adquisición.

Lo que probablemente no esté tan claro es cómo planea Google convertirlo en una empresa rentable, especialmente ahora que la publicidad no juega un papel.

La cuota de mercado de Fitbit, que llegó a ser el rey de los wearables, se ha reducido notablemente a nivel mundial y Google no está haciendo un gran trabajo con Wear OS. Tendremos que ver lo que saldrá de esta unión, suponiendo que primero obtenga la aprobación reguladora que necesita.