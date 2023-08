¿Habrá una película de Grand Theft Auto? El CEO de Take-Two se pronuncia

Strauss Zelnick, consejero delegado de Take-Two Interactive, ha compartido que no tiene planes de expandirse en proyectos de cine y televisión.

Teniendo en cuenta que Take-Two es la empresa matriz de Rockstar Games, esto significa que no veremos ninguna adaptación cinematográfica de títulos como Grand Theft Auto o Red Dead Redemption a corto plazo.

Zelnick reconoció el enorme éxito de taquilla de películas como The Super Mario Bros. Movie y adaptaciones de videojuegos como The Last of Us de HBO. Sin embargo, cree que la economía del negocio del cine y la televisión sigue siendo difícil, con muchos más fracasos que éxitos.

«No vamos a utilizar nuestro balance para invertir en proyectos de cine y televisión. Son clases de activos que suelen plantear muchos retos y con los que estoy bastante familiarizado», declaró Zelnick. Señaló que, a pesar de algunos éxitos sonados, la adaptación de videojuegos al cine y la televisión ha sido un fracaso que ha hecho perder mucho dinero.

Take-Two planea seguir siendo muy selectiva a la hora de conceder licencias para adaptar sus propiedades. La empresa está preparando una película de Borderlands para Lionsgate y otra de BioShock para Netflix. Pero Zelnick dijo que Take-Two se centrará en su negocio principal de videojuegos, que ofrece oportunidades económicas mucho mayores.

La razón de los fracasos del pasado es que la expresión de la propiedad intelectual no era muy buena, a pesar de los mejores esfuerzos de la gente. Es un negocio realmente difícil. Y no vamos a apostar el futuro de esta empresa o el valor de nuestra propiedad intelectual basándonos en la ejecución de otra persona en otra área del negocio del entretenimiento. Así que seguiremos siendo muy selectivos. De hecho, incluso si adoptáramos un enfoque amplio, a falta de invertir nosotros mismos, la oportunidad económica en el contexto de la oportunidad económica mucho mayor de nuestro negocio principal es limitada.

Aunque Take-Two está abierta a acuerdos de licencia en determinados casos, no tiene previsto realizar inversiones significativas ni expandirse en la producción de cine y televisión. La empresa cree que sus recursos están mejor empleados en el desarrollo de franquicias de videojuegos de éxito.