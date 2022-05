Halsey denuncia que su discográfica no le deja lanzar una canción si no se hace antes viral en TikTok

La cantante y compositora estadounidense Halsey, que ha vendido mas de 165 millones de discos, ha compartido un vídeo en TikTok en el que denuncia que su discográfica no le deja lanzar una nueva canción si antes no se ha hecho viral en TikTok.

El vídeo de 30 segundos hizo lo que la discográfica de Halsey quería, aunque probablemente no como ellos querían.

Consiguió más de 8 millones de visitas en 24 horas y despertó un gran interés entre los fans, los usuarios de de la industria.

Básicamente tengo una canción que me encanta y que quiero lanzar lo antes posible pero mi discográfica no me deja.

Llevo 8 años en esta industria y he vendido más de 165 millones de discos. Y mi compañía discográfica dice que no puedo lanzarla a menos que puedan generar un momento viral en TikTok.

Todo es marketing. Y están haciendo esto básicamente a todos los artistas en estos días. Sólo quiero lanzar música, hombre. Y me merezco algo mejor para ser sinceros. Estoy cansada.