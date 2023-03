HP está actualizando sus impresoras para bloquear los cartuchos de otras marcas

🎁 Microsoft ya no vende Windows 10: Consigue Windows 10 por solo 6,12€ [ Más info ]

Los dueños de impresoras HP están mostrando su frustración porque el fabricante ha lanzado una actualización de firmare para bloquear directamente el uso de cartuchos de tinta de otras marcas.

HP ya se ha enfrentado a demandas colectivas, incluso en España, pero eso no ha impedido que la empresa amplíe esta práctica. La «seguridad dinámica» es una función que utilizan las impresoras HP para autenticar los cartuchos de tinta e impedir el uso de cartuchos no aprobados por HP.

HP introdujo la seguridad dinámica en algunas impresoras en 2016 y, desde 2018, ha pagado millones en demandas colectivas, incluso en España, donde ahora mismo está pagando hasta 95 euros a quienes tuvieron una impresora entre 2016 y 2020.

A pesar de esto, HP está decidida a seguir utilizando sus tácticas para disuadir a sus clientes de gastar dinero en tinta y tóner fuera de la familia HP.

No está claro cuándo emitió HP las actualizaciones ni para qué modelos de impresoras, pero hay un montón de clientes sorprendidos de que su impresora ya no funcione con cartuchos de tinta que no sean de HP después de la actualización.

Los hilos de soporte de la comunidad de HP incluyen quejas sobre la OfficeJet 7740 y la OfficeJet Pro 6970. HP enumera ambas impresoras, así como otras, como capaces de eludir la seguridad dinámica en condiciones específicas. Sin embargo, la página de soporte de HP afirma que esto solo se aplica a los modelos fabricados antes del 1 de diciembre de 2016.

Para más ejemplos, hay comentarios en la comunidad de soporte de HP que sugieren que las OfficeJet 6978 y 6968 de HP se han visto afectadas recientemente. Ambas impresoras están descatalogadas, pero las páginas de producto de HP dejan claro que la la tinta de terceros podría dejar de funcionar en cualquier momento.

Sólo debe utilizarse con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Los cartuchos que utilicen un chip que no sea HP pueden no funcionar, y los que funcionan hoy pueden no funcionar en el futuro.

La página de producto de la 6978 también afirma que la impresora está diseñada para cartuchos con «un chip HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámicas para bloquear los cartuchos que utilizan un chip que no es HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaban anteriormente.»

HP no ve nada malo en su despliegue de la seguridad dinámica. De hecho, incluso cuando ha aceptado pagar a los usuarios en las demandas colectivas, nunca ha admitido haber actuado mal. En su lugar, HP se centró en dejar más claro qué impresoras, nuevas y antiguas, tienen la función, dejando la puerta abierta a futuras actualizaciones de las impresoras.