El Huawei Mate 40 Pro ya es oficial: Especificaciones técnicas y precio

Huawei ha presentado hoy su nuevo buque insignia para la segunda mitad de año, el

El nuevo smartphone llega, como principales novedades, con un nuevo chip Kirin 9000 5G más potente, velocidades de carga por cable e inalámbricas aún más rápidas, y un sistema de cámaras centrado especialmente en la captura de vídeo.

A continuación, vamos a revisar todas las novedades que traen los nuevos smartphones.

Diseño simétrico con cámaras formando un anillo

El Huawei Mate 40 Pro se mantiene fiel a la estética habitual de la serie Mate, que se caracteriza por una parte trasera simétrica.

Huawei ha evolucionado el diseño del módulo de cámaras, que ahora adopta una curiosa disposición en forma de anillo que, según nos ha explicado la compañía, está inspirada en el primer agujero negro captado por un telescopio.

Las cuatro cámara traseras están colocadas a lo largo del anillo, quedando el centro libre para la ya habitual inscripción de LEICA.

En el frontal, Huawei ha abandonado la muesca superancha de los modelos Mate anteriores en favor de una cámara frontal doble perforada que contiene los mismos elementos. Esto quiere decir que, además de la cámara frontal, tenemos un sensor de gestos y reconocimiento facial 3D.

Una de las novedades que trajo el Mate 30 Pro es que no tenía botones de volumen, sino que estos aparecían sobre la pantalla al realizar un doble toque en el borde lateral.

En mi análisis ya comenté que esta solución era poco práctica y, por suerte, Huawei ha recuperado en este modelo los dos botones físicos de volumen — aunque sigue existiendo la opción de usar controles en la pantalla si así lo prefieres.

Pantalla Horizon Display con un modo AoD «inteligente»

El Huawei Mate 40 Pro posee una pantalla OLED de 6.8″ con una resolución 2772 x 1344 píxeles (456 ppp). Esta pantalla ofrece un amplio gamut de color, cubriendo el 100% del espacio de color DCI-P3 y con soporte para contenidos HDR.

Un aspecto interesante es que, por primera vez, la cámara trasera también utiliza el amplio gamut de color DCI-P3 al capturar las fotografías, por lo que podrás disfrutar de un colorido más amplio incluso cuando veas las imágenes en la pantalla del teléfono.

La pantalla ofrece una tasa de refresco de 90 Hz, siendo posible establecer un modo permanente de 90 Hz o un modo dinámico que adapta la tasa de refresco al contenido y, por tanto, ahorra batería. Huawei afirma que podrían incluir tecnología de refresco a 120 Hz pero que el impacto en batería no merece la pena.

Debajo de la pantalla, como era de esperar, encontramos un lector de huella dactilar.

El nombre de «Horizon Display» se debe a los bordes de la pantalla, que presentan una curvatura extrema de 88º. Aunque esto hace que el teléfono se vea sin marcos al observarlo de frente, también hace que los bordes se vean de un color diferente, sobre todo en apps con el fondo blanco.

Una novedad del Huawei Mate 40 Pro es su nuevo modo «inteligente» de Pantalla Siempre Activa (Always On Display) que mantiene la pantalla apagada en todo momento para ahorrar batería pero la enciende si detecta que estás mirando el teléfono, aunque no lo cojas en la mano.

Esta misma tecnología también mantiene la pantalla encendida si detecta que estamos mirando la pantalla, a pesar de que se supere el tiempo de apagado por inactividad.

A la hora de disfrutar de multimedia, también cuenta con altavoces estéreo con unos bajos más potentes.

Nuevo chip Kirin 9000 de 5nm

El Huawei Mate 40 Pro estrena el nuevo chip Kirin 9000, que es el primer y único chip de 5nm que integra el procesador de aplicación (AP) y el modem 5G en el mismo encapsulado. Cuenta con 15.000 millones de transistores.

Según ha explicado la compañía, esto hace que el Kirin 9000 sea muy eficiente en consumo de energía, incluso cuando está conectado a redes 5G.

El nuevo chip sigue la arquitectura Big.Middle.Little formada por tres clusters: 1 núcleo Cortex-A77 de alto rendimiento a 3.1 GHz, 3 núcleos Cortex-A77 de rendimiento medio a 2.5 GHz y 4 núcleos Cortex-A55 de bajo consumo a 2 GHz. Es un 25% más rápido que el Snapdragon 865+ según Huawei.

En el apartado gráfico, encontramos una GPU Mali-G78 que, según la compañía, es un 52% más rápido que el Snapdragon 865+

En cuanto a rendimiento respecto a la generación anterior, el Kirin 9000 ofrece un 30 por ciento más de potencia de CPU y un 50 por ciento más de potencia de GPU en comparación con el Kirin 990 5G.

Como ya he comentado, el chip Kirin 9000 incluye conectividad 5G. Según la compañía, el nuevo chip consigue velocidades de bajada/subida que son un 100% más rápidas que las del Mate 30 Pro.

Huawei afirma que, pasados tres años, notarás solo una reducción de velocidad de un 2,5% frente a otros smartphones que, con el tiempo, se notan más lentos.

Acompañando a este chip, encontramos 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento UFS 3.1 ampliable mediante una tarjeta NM Card.

Carga rápida aún más rápida

El Huawei Mate 40 Pro posee una gran batería con una capacidad de 4.400 mAh que puede cargarse rápidamente gracias a la tecnología de carga SuperCharge.

La carga mediante cable alcanza ahora una potencia de 66W, lo que permite recargar hasta el 85% de la batería en solo 30 minutos. La carga inalámbrica llega hasta 50W, un valor que de nuevo es muy elevado.

Como otros dispositivos de la marca, ofrece carga inalámbrica inversa para cargar, por ejemplo, los auriculares FreeBuds Pro al colocarlos sobre su espalda.

Cámara Ultra Vision Cine con el vídeo como protagonista

Huawei siempre ha puesto mucho foco en sus cámaras traseras y, por supuesto, no ha descuidado este aspecto en el Mate 40 Pro.

Su sistema de cámaras Ultra Vision Cine Camera está formado por tres lentes:

Cámara gran angular Ultra Vision de 50MP (sensor RYYB) f/1.9, que es idéntica a la del Huawei P40 Pro pero se beneficia ahora de la mayor potencia de procesamiento del chip Kirin 9000

Cámara teleobjetivo 5x de 12MP f/3.4 con lente periscópica, que también es idéntica a la del Huawei P40 Pro.

Cámara ultra gran angular Cine de 20MP f/1.8, que es una versión de segunda generación de la cámara Cine del Huawei P40 Pro.

La cámara ultra gran angular Cine Camera no solamente se utiliza para tomas ultra gran angular sino que, además, ha sido especialmente diseñada para la captura de vídeo hasta [email protected]

Con la serie Huawei P40, la compañía presentó XD Fusion Engine, un sistema de procesamiento que toma múltiples capturas con diferentes lentes y las combina para crear una imagen con más detalle y mejor calidad.

Ahora Huawei ha llevado este sistema más lejos y ha creado XD Fusion HDR Video, que combina imágenes de todas las cámaras para mejorar el rango dinámico de la imagen al grabar vídeo. Esto quiere decir que las zonas muy iluminadas no se verán blancas y que las zonas oscuras no se verán negras.

Huawei también ha añadido un modo de grabación de vídeo llamado Toma Estable que utiliza una estabilización más agresiva y, por tanto, es útil si estás grabando vídeo mientras te estás moviendo mucho — por ejemplo si estás corriendo.

También encontramos una funcionalidad llamada Seguimiento en la Imagen que permite pulsar sobre una persona y que la cámara haga zoom o desplace el encuadre (panning) para seguir a dicha persona. Lo interesante de esta funcionalidad es que puedes mantener el teléfono inmóvil todo el tiempo.

Por último, tenemos la funcionalidad Creador de Historias que permite escoger entre cinco plantillas: viajes, relajado, alegre, dinámico y sabroso. Cada plantilla contiene 4 o 5 tomas y, en cada una, se producen cambios progresivos de encuadre (acercarse/alejarse, desplazamiento horizontal/vertical o giro de cámara) sin que tengas que mover la cámara. El resultado se combina con música para crear una historia.

Cámara frontal Ultra Vision para selfies más amplios

En cuanto a la cámara frontal, encontramos una cámara Ultra Vision que ofrece reconocimiento facial, detección de gestos y, por supuestos, captura de selfies.

Lo interesante de esta cámara de 13MP f/2.4 es que su lente ultra gran angular (100º) permite capturar más elementos (o personas) en la fotografía pero sin que se produzca la típica distorsión de las lentes ultra gran angular.

Cuenta con una funcionalidad llamada Cambio adaptativo de ángulo que abre o cierra el ángulo en función de si estamos tomando un selfie de nosotros mismos o con más gente.

La detección de gestos en el aire permite hacer scroll moviendo la palma de la mano, capturar una imagen cerrando el puño, y detener/reanudar la música o responder una llamada en modo altavoz acercando la palma de la mano.

EMUI 11

Por último, Huawei ha incluido su capa de personalización EMUI 11 que, por el momento, está basado en Android 10.

Como ya es bien sabido, los smartphones de Huawei no incorporan las apps ni los servicios móviles GMS de Google, sino que emplean los propios servicios HMS de Huawei y su tienda de apps.

Una de las novedades de EMUI 11 que ha destacado Huawei es Multi Screen 3.0, que no solamente permite utilizar la pantalla del teléfono en el escritorio del ordenador sin que podemos tener hasta tres apps del teléfono abiertas a la vez en ventanas.

Esto permite, por ejemplo, chatear con otra persona mientras estamos viendo el correo electrónico y, a la vez, tener un vídeo reproduciéndose.

Precio y disponibilidad en España

El Huawei Mate 40 Pro estará disponible a un precio de 1.199 euros, aunque todavía no sabemos cuándo saldrán a la venta.