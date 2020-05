Huawei podría lanzar en breve un «refrito» del P30 Pro con servicios de Google

Según un nuevo informe, HUAWEI podría anunciar un «refrito» del Huawei P30 Pro que llevaría por nombre Huawei P30 Pro New Edition.

La información proviene de una oferta promocional aparecida en el sitio web de HUAWEI Alemania. Esto no es la primera vez que ocurre ya que la compañía ya anunció un P30 Lite New Edition a principios de este año.

La razón de este lanzamiento no sería otra que poder lanzar un smartphone de gama alta (aunque ya no tanto) con los servicios de móviles de Google (GMS). El funcionamiento de las certificaciones de Google permite lanzar smartphones similares a otros ya certificados sin tener que pasar de nuevo el proceso de certificación — algo que Huawei no puede hacer por el veto estadounidense.

Dado que el Huawei P30 Lite New Edition viene con más memoria RAM y almacenamiento interno, cabe esperar que el Huawei P30 Pro New Edition también incluya estos cambios menores. Es posible que también llegue con nuevas opciones de colores.

El Huawei P30 Pro fue lanzado en 2019 con el chip Kirin 980 de finales de 2018, un sistema de cámara trasera cuádruple, pantalla curvada y más. Fue el último smartphone de gama alta de Huawei en contar con los servicios de Google, ya que el Huawei Mate 30 ya llegó sin ellos.

Según el sitio web alemán, el período de promoción del nuevo dispositivo se extenderá del 15 de mayo al 4 de junio. Por lo tanto, se espera que sea anunciado el 15 de mayo.