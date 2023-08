Ingenieros de Tesla declaran que Autopilot falla con tráfico cruzado, pero la compañía no lo arregló

Ingenieros de Autopilot de Tesla han afirmado que los directivos del fabricante de automóviles no solo sabían que el software era incapaz de detectar y responder al tráfico cruzado, sino que no hizo nada para solucionarlo.

Estas acusaciones salieron a la luz esta semana a partir de una demanda civil presentada contra Tesla en relación con un accidente en el que murió Jeremy Banner, un padre de 50 años, en 2019. Murió cuando su Tesla Model 3 chocó contra un tractor-remolque en tráfico cruzado.

El Autopilot había sido activado por Banner 10 segundos antes de la colisión. Ni el software de asistencia a la conducción ni Banner, al parecer, vieron y reaccionaron a tiempo ante el otro vehículo.

Esta historia guarda una notable similitud con un accidente de 2016 en el que murió Joshua Brown, cuyo Tesla Model S con Autopilot activado no se percató de que un tractor-remolque de 18 ruedas circulaba cruzando una autopista.

Como ocurrió años después en el caso de Banner, el Tesla de Brown pasó por debajo del remolque, arrancando la parte superior del vehículo y matando al hombre de 40 años.

La familia de Banner, que demandó a Tesla poco después de su muerte, alegó en una presentación judicial la semana pasada que Tesla sabía de la incapacidad de Autopilot para manejar el tráfico cruzado desde de la muerte de Brown, y no hizo nada para solucionarlo, lo que llevó al accidente fatal de Banner.

Se argumentó que Tesla debería haber aprendido de esa tragedia de 2016, y o bien mejorado Autopilot para manejar con seguridad el tráfico cruzado o hacer que se desconecte en esas situaciones, lo que podría haber salvado la vida de Banner.

En concreto, Tesla era consciente de que Autopilot «no había sido completamente probado en cuanto a seguridad y no estaba diseñado para ser utilizado en carreteras con tráfico cruzado o vehículos que se cruzan…». Sin embargo, Tesla programó Autopilot para «permitir su uso en carreteras que Tesla sabía que no eran adecuadas para su uso y sabía que darían lugar a accidentes mortales», alegó la familia Banner.

Hablan los ingenieros – bajo juramento

Los testimonios de dos ingenieros de Autopilot — Chris Payne y Nicklas Gustafsson — son fundamentales para el caso de la familia Banner. Ambos declararon en 2021, y sus declaraciones se incluyeron en una moción de la familia para modificar su demanda anterior y añadir una reclamación por daños punitivos.

Según las declaraciones de Gustafsson en la citada presentación, Autopilot se lanzó sin la capacidad de detectar el tráfico cruzado, algo que le costó justificar cuando se le preguntó por qué Tesla había decidido omitir la detección de tráfico cruzado.

Payne también dijo, según la presentación, que Autopilot sólo fue diseñado para ser utilizado en autopistas con separadores centrales porque «era técnicamente una «cosa muy difícil» para el hardware y el software tener en cuenta el tráfico cruzado.»

Payne explicó que Autopilot está diseñado para detectar la presencia de un divisor central, y es lo suficientemente inteligente como para desactivarse si no se detecta ningún divisor central. No obstante, «puedes activar y poner en funcionamiento el Piloto Automático si no hay un divisor central y seguirá funcionando«, dijo Payne en su declaración.