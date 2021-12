iOS 15.2 te dirá si tu iPhone ha sido reparado con piezas originales o de terceros

La próxima actualización de iOS te dirá el historial de reparaciones de tu iPhone, incluyendo si contiene piezas de repuesto oficiales o componentes «desconocidos» de terceros.

Apple ha publicado un documento de soporte en el que se describe la función «Historial de piezas y servicios del iPhone» que llegará con iOS 15.2

Los usuarios podrán ir a Ajustes > General > Información para ver un nuevo panel de información que contiene el historial de reparaciones de su iPhone.

En el iPhone XR, XS, XS Max y modelos posteriores, entre los que se incluye el iPhone SE (2.ª generación), puedes ver si se ha cambiado la batería. En los modelos del iPhone 11, iPhone 12 y iPhone 13, puedes ver si se ha cambiado la batería o la pantalla.En los modelos del iPhone 12 y iPhone 13, puedes ver si se ha cambiado la batería, la pantalla o la cámara.

La función más destacada del historial de reparaciones es la de detectar si un iPhone contiene «piezas no originales».

Si el servicio se ha realizado con piezas y herramientas originales de Apple, verás «pieza original de Apple» junto a ella. Si tu iPhone se ha conectado a internet tras el servicio, podrás tocar la pieza para ver más información relacionada, como la fecha del servicio.

Verás una advertencia de que la pieza es desconocida si la instalación de dicha pieza no se ha completado o si se ha sustituido por una que no es original de Apple, si ya se ha usado o instalado en otro iPhone o si no funciona como debería.

Esta función podría llevar a los servicios de reparación de terceros a abastecerse de componentes de Apple en lugar de proveedores no autorizados.