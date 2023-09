iPhone 15 podría tener una función de limitación de carga de la batería

Los iPhone 15 y iPhone 15 Pro ya están aquí, y tal y como predecían los rumores, ambos vienen con un puerto USB-C en lugar de Lightning.

Pero hay algo más que Apple podría no habernos contado, ya que todo apunta a que el iPhone 15 tendrá una opción para limitar la carga máxima de la batería.

Según el código encontrado en iOS 17 RC, que fue lanzado a los desarrolladores ayer, Apple ha desarrollado una función que permitirá a los usuarios limitar la carga máxima de la batería para preservar mejor su salud. Una vez disponible, la opción se encontrará en el menú de ajustes de la batería.

Cuando la función esté desactivada, los usuarios verán un mensaje diciendo que el iPhone «se cargará a su máxima capacidad». Pero cuando la función esté activada, informará al usuario de que la batería «sólo se cargará hasta un X% aproximadamente». La aplicación Ajustes también mostrará cuándo se recargó el iPhone por última vez hasta el límite establecido por el usuario.

La función está relacionada con la «carga optimizada de la batería», que aprende la rutina diaria del usuario para terminar de recargar la batería más allá del 80% en torno al momento en que el usuario desenchufa el iPhone del cargador habitualmente. La nueva opción, sin embargo, limitará siempre la recarga a un determinado nivel de batería.

Existe una función similar en algunos teléfonos Android como los Galaxy de Samsung. Esto se debe a que recargar una batería de iones de litio al 100% acaba haciendo que la batería envejezca más rápido, por lo que los fabricantes han ido añadiendo funciones para limitar la recarga en algunas situaciones. Al hacerlo, los usuarios pueden sacrificar la duración de la batería para asegurarse de que durará más.

Dado que el iPhone 15 aún no ha llegado a las tiendas, no podemos asegurar que esta función esté disponible el primer día. Sin embargo, dado que ya está ahí en el código y no está activada en los modelos de iPhone 14, suponemos que la nueva función de optimización de la carga solo es compatible con iPhones con USB-C.