La calidad fotográfica de los smartphones baratos con Android Go podría mejorar drásticamente

A principios de este mes, Google anunció su aplicación ligera de cámara Camera Go para dispositivos Android Go. Esta nueva aplicación de cámara ofrece un modo de retrato por software, y hace seguimiento del espacio libre del dispositivo para fotografías y vídeos para no ocupar todo el almacenamiento.

Google dijo en el momento del lanzamiento que Camera Go no soportaba capacidades HDR+ pero ahora los chicos de XDA Developers han descubierto referencias a una opción de «mejora de detalles» que es en realidad un modo HDR.

La descripción del modo señala que combina múltiples fotos para mejorar el color y el detalle. Las menciones hacen referencia a HDR en vez de al modo HDR+ que ofrecen los teléfonos Pixel. Esto significa que no podemos esperar que los dispositivos Android Go con este nuevo modo ofrezcan una calidad de imagen a nivel de un Pixel.

El modo HDR supone un reto para un dispositivo de gama baja debido al tiempo de procesamiento, ya que el uso de procesadores más lentos podrían hacer que se muestre un aviso de «Procesando» durante varios segundos.

Otra posible dificultad es la cantidad de fotogramas que se utilizan para capturar imágenes HDR. El HDR+ que se ve en los teléfonos insignia de Google captura hasta ocho fotogramas antes de fusionarlos y procesarlos. Es de suponer que la función HDR de Google Camera Go capture menos fotogramas debido a que los teléfonos Android Go tienen menos memoria RAM y potencia en general.

Otro obstáculo potencial podría ser la falta de estabilización óptica de imagen, que podría complicar la captura de imágenes que puedan ser alineadas fácilmente para procesarlas conjuntamente.

Si Google consigue superar estas dificultades y ofrecer HDR en los dispositivos Android Go, debería mejorar drásticamente la calidad de las fotos de estos dispositivos.