La IA está convirtiendo algunos memes famosos en vídeos

En los últimos meses, el video generado por inteligencia artificial (IA) ha ganado popularidad, con muchos aficionados experimentando con esta tecnología.

OpenAI también ha lanzado su tecnología Sora, impresionando a muchos con su calidad, aunque el modelo aún no está disponible para el público. Por su parte, Luma Labs se adelantó con el lanzamiento de «Dream Machine», un generador de videos de IA que se puede probar de forma gratuita.

Al igual que los generadores de imágenes por IA, «Dream Machine» puede crear contenido compartible con solo unos pocos comandos, y muchos usuarios ya han publicado sus mejores resultados.

El famoso meme del chico con su novia que se gira al ver pasar a otra chica se ha convertido en un fantástico vídeo.

Dream Machine by Luma AI is just 3 days old.

Now memes are becoming videos.

10 wild examples:

1. Distracted boyfriendpic.twitter.com/QXNDQdkY4P

— Madni Aghadi (@hey_madni) June 15, 2024