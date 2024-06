La nueva app Leica Lux para iPhone emula la estética clásica de la marca

Leica está llevando sus propios perfiles de color a los usuarios de iPhone a través de una nueva aplicación llamada Leica Lux, que requiere una suscripción de pago para acceder a todas las funcionalidades

Leica Lux es una nueva aplicación de cámara disponible en la App Store cargada con 11 perfiles de color (llamados «Leica Looks») diseñados para igualar las cámaras Leica actuales y las estéticas inspiradas en películas clásicas.

La aplicación Lux se puede utilizar en modo completamente automático, pero también cuenta con un «modo Apertura» que utiliza software para imitar el estilo y el desenfoque de lentes de varios miles de euros, como el Summilux-M 35 mm f/1.4 ASPH y el clásico Noctilux-M 50 mm f/1.2 ASPH de 1966.

Si utilizas Leica Lux en modo gratuito, obtendrás cinco Leica Looks y una imitación de lente. Desbloquear todos los perfiles de color, las lentes de software y las funciones orientadas a profesionales como los controles manuales de exposición cuesta 7,99€ al mes o 79,99€ al año.

Los Leica Looks agregan algo de drama con un solo clic a las imágenes, aunque algunos son un poco exagerados con un aspecto «filtrado». Leica Lux no te permite echar atrás una foto tomada en modo retrato en caso de que el recorte no haya sido bueno y quieras recuperar la fotografía sin retrato.

Lo realmente novedoso en la aplicación Lux son las simulaciones de desenfoque de lentes y el hecho de que puedes convertir tu experiencia de cámara del iPhone en algo «Leica».