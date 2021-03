La subasta del primer tweet de la historia se convertirá en bitcoins e irá a una ONG

El cofundador y consejero delegado de Twitter, Jack Dorsey, ha sacado recientemente a subasta el primer tweet de la historia, que fue suyo.

Ahora Dorsey ha confirmado que planea convertir la recaudación de la subasta en bitcoins y donarla a una ONG. La oferta más alta por el tweet es actualmente de 2,5 millones de dólares.

La subasta finalizará el 21 de marzo y Dorsey tiene previsto donar el bitcoin a Give Directly, una organización sin ánimo de lucro que permite a los donantes enviar dinero directamente a personas que viven en la pobreza.

En concreto, el dinero irá a parar al fondo Give Directly’s Africa Response para la ayuda del COVID-19.

Ending this March 21st Will immediately convert proceeds to #Bitcoin And send to @GiveDirectly Africa Response — jack (@jack) March 9, 2021

Dorsey puso a subasta su famoso primer tweet como NFT (que significa «token no fungible») el viernes por la noche, y las pujas no tardaron en llegar, a pesar de que Dorsey no había anunciado cuándo terminaría la subasta ni que los ingresos se destinarían a una ONG. La puja más alta se realizó el sábado por la noche.

ℹ️ ¿Qué es un NFT?

Los NFT permiten comprar y vender la propiedad de artículos digitales únicos y llevar un registro de quién los posee utilizando blockchain.

NFT significa «token no fungible», y técnicamente puede contener cualquier cosa digital, incluidos dibujos, GIF animados, canciones o elementos de videojuegos. Un NFT puede ser único, como un cuadro de la vida real, o una copia de muchos, pero la cadena de bloques mantiene un registro de quién tiene la propiedad del archivo.

Los NFT han sido noticia últimamente, ya que algunos se han vendido por millones de dólares, y se han subastado memes como el de Nyan Cat y las gafas de sol «deal with it».

El ganador obtendrá un «certificado digital del tweet», según las preguntas frecuentes del sitio de subastas NFT Valuables, donde el tweet de Dorsey está a la venta.

Sin embargo, el tweet seguirá siendo visible en Internet de forma gratuita, suponiendo que Twitter o el propio Dorsey no lo retiren.