La última patente de Xiaomi para ocultar la cámara frontal es muy absurda

En los últimos años, los fabricantes han ideado formas de que la cámara frontal no interfiera con el diseño de pantalla completa al que aspiran los smartphones. Una de las soluciones más populares es incluir un mecanismo emergente que oculta la cámara cuando no está en uso.

Sin embargo, Xiaomi ha patentado un nuevo enfoque a este problema que va más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Consiste básicamente en dividir el teléfono en dos mitades, una de las cuales puede girar 180 grados con respecto a la otra.

La parte del teléfono que gira contiene sus cámaras traseras que, al girar, se convierten en cámaras frontales. Por lo tanto, un usuario puede girar esta parte para tomarse un selfie cuando le apetezca. El resto del tiempo, el smartphone tiene un diseño todo pantalla, como se puede apreciar en la ilustración que encabeza este artículo.

Por cierto, si te sorprende ver la imagen de una mujer con la cara pixelada en la ilustración de la patente, a nosotros también nos ha llamado la atención. Curiosamente, aparece así en la patente original.

Este nuevo concepto nos deja bastante desconcertados. Parece evidente que, para que una parte pueda girar sobre la otra, debe existir una cierta holgura que haría que la pantalla se viera partida y no se me ocurre nada más molesto que estar viendo una raya permanentemente en la pantalla. A no ser que Xiaomi tenga alguna idea genial para evitar este problema, no parece un diseño muy útil.

Por otro lado, su aplicación real podría ser pronto innecesaria si la tecnología de cámaras bajo la pantalla acaba llegando a los smartphones.