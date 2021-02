La versión global de MIUI 12.5 no trae todas las novedades de la versión china

Xiaomi presentó ayer la versión internacional del Xiaomi Mi 11 y, con el nuevo teléfono, llega también la actualización MIUI 12.5.

La compañía presentó también su calendario de actualización de dispositivos, que comenzará a principios del segundo trimestre de este año para la primera ola de dispositivos y continuará a finales de dicho trimestre para la segunda ola.

Ya habíamos conocido las novedades de MIUI 12.5 gracias a la presentación de esta actualización que tuvo lugar en China el pasado 28 de diciembre.

Sin embargo, parece que no todas las novedades y optimizaciones que trae MIUI 12.5 en China estarán disponibles en la versión global de MIUI 12.5.

Como recoge el canal MIUIes de Telegram, la versión global de MIUI 12.5 incorpora un subconjunto de las novedades presentadas en China:

Nuevos Superfondos de pantalla: Nuevo Super Wallpaper Montaña Nevada y nuevos lugares de aterrizaje en el de la Tierra.

Nuevo Super Wallpaper Montaña Nevada y nuevos lugares de aterrizaje en el de la Tierra. Reducción a solo 7 aplicaciones no desinstalables: Habrá 7 aplicaciones no desinstalables, 8 aplicaciones nuevas desinstalables y 6 que se podrán eliminar del escritorio.

Habrá 7 aplicaciones no desinstalables, 8 aplicaciones nuevas desinstalables y 6 que se podrán eliminar del escritorio. Mejoras en la aplicación Notas: Nuevos mapas mentales y graffitis, además de una gran optimización en la caja de herramientas.

Nuevos mapas mentales y graffitis, además de una gran optimización en la caja de herramientas. Optimización en la memoria, batería y almacenamiento

Respecto a este último punto de optimización, merece la pena señalar que hay diferencias entre las optimizaciones conseguidas con la ROM china y global de MIUI 12.5.

Mientras que la nueva versión consigue una reducción de uso de RAM del 22% en la versión global, la cifra aumenta hasta 35% en la versión china. Y con la batería, se consigue una mejora del 15% en la versión global frente a un 25% en la versión china.

No sabemos si esto se debe a que las optimizaciones son inferiores o a que se partía de una peor situación en la versió china.

Algunas novedades incluidas en la versión china de MIUI 12.5 no estarán disponibles en la versión global, al menos según la información publicada:

MIUI+: La nueva plataforma para interconectar el teléfono móvil y el ordenador permite ver las notificaciones móviles en el ordenador, copiar texto en el teléfono móvil y pegarlo directamente en el ordenador, abrir la captura de pantalla del teléfono móvil directamente en el ordenador, ver la página web abierta en el teléfono móvil en el ordenador y más

La nueva plataforma para interconectar el teléfono móvil y el ordenador permite ver las notificaciones móviles en el ordenador, copiar texto en el teléfono móvil y pegarlo directamente en el ordenador, abrir la captura de pantalla del teléfono móvil directamente en el ordenador, ver la página web abierta en el teléfono móvil en el ordenador y más MIUI•HAPTICS: Un nuevo sistema de respuesta háptica que ofrece tres tipos diferentes de vibración – Crisp, Base y Pop – dependiendo de la acción que realices en tu dispositivo.

Un nuevo sistema de respuesta háptica que ofrece tres tipos diferentes de vibración – Crisp, Base y Pop – dependiendo de la acción que realices en tu dispositivo. Rediseño del marco de animación MIUI Light Icon: Nuevas animaciones del sistema.

Nuevas animaciones del sistema. Nuevas funciones de la Protección de Privacida: Protección de privacidad de portapapeles inteligente, protección de privacidad de información de ubicación, mecanismo de sandbox de archivos y protección de privacidad de navegación web.

Protección de privacidad de portapapeles inteligente, protección de privacidad de información de ubicación, mecanismo de sandbox de archivos y protección de privacidad de navegación web. Nuevos sonidos naturales del sistema: Nuevos efectos de sonido del sistema derivados de elementos naturales, un campo de sonido envolvente estéreo y más.

Aunque Xiaomi no menciona estas funcionalidades en la página sobre la versión global de MIUI 12.5, esto no quiere decir que no puedan llegar en un futuro. Estaremos atentos por si así fuera.