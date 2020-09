La Xbox Series S tendrá limitaciones para ejecutar juegos de la Xbox One X

La Xbox Series S fue anunciada hace unos días como una versión de más bajo coste que la Xbox Series X, ya que costará 299€ frente a los 499€ del modelo superior.

Además de tener menos almacenamiento (512GB vs. 1TB) y carecer de ranura para disco óptico, la potencia de la GPU es inferior, por lo que con la Xbox Series S solo podrás jugar a resoluciones 1440p hasta 120 FPS, en lugar de los 4K hasta 120 FPS que alcanza la Xbox Series X.

Dado que mucha gente no juega en pantallas 4K, el menor precio de la Xbox Series S la convierte en una alternativa muy interesante.

Una de las ventajas de la nueva generación de consolas Xbox es la retrocompatibilidad. Tanto la Xbox Series X como la Xbox Series S podrán ejecutar juegos de la generación anterior, es decir, de la actual Xbox One.

Sin embargo, Microsoft ha confirmado que la Xbox Series S no podrá ejecutar las versiones para Xbox One X de los juegos retrocompatibles. En su lugar, ejecutará las versiones para Xbox One S con algunas mejoras propias de la nueva consola como el auto HDR, las mayores velocidades de carga y «velocidades de fotogramas más consistentes».

«La Serie S de Xbox fue diseñada para ser la consola de próxima generación más asequible y jugar a juegos de próxima generación a 1440P a 60fps», dijo un portavoz de Microsoft.

«Para ofrecer una experiencia en los juegos compatibles de generaciones anteriores de la más alta calidad, consistente con la intención original del desarrollador, la Xbox Series S ejecuta la versión Xbox One S de los juegos compatibles de generaciones anteriores mientras aplica un mejor filtrado de texturas, velocidades de fotogramas más altas y consistentes, tiempos de carga más rápidos y Auto HDR».

Actualmente, la consola más potente de Microsoft, Xbox One X, es capaz de ejecutar juegos con mejoras que aprovechan su mayor potencia frente a la Xbox One S. Los juegos de Xbox One X pueden ejecutarse a resoluciones más altas (hasta 4K), con un filtrado de texturas mejorado y un mayor gamut de color.

Debido a que la próxima Xbox Series S tiene menos memoria RAM que la Xbox One X, era previsible que la ejecución de juegos de generaciones anteriores se basaría en la versión menos potente del juego para Xbox One S.