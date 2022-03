Lanzan ‘Say No to War’, una plataforma de imágenes gratuitas para combatir la desinformación

La plataforma de contenido visual con sede en Ucrania Depositphotos ha lanzado una iniciativa llamada Say No to War que pretenden mostrar la cruda verdad del que está sucediendo en Ucrania, así como imágenes de las protestas de todo el mundo y dentro de Rusia.

La plataforma se actualiza en tiempo real con fotografías y es de uso gratuito, independientemente de donde se encuentre el usuario, tanto si es una organización de noticias global como si es un individuo que publica en redes sociales.

El objetivo de esta plataforma es frenar la maquinaria propagandística del gobierno ruso, que está difundiendo desinformación a sus ciudadanos sobre el que realmente está sucediendo al otro lado de su frontera mientras los civiles ucranianos están muriendo y huyendo.

Vadim Nekhai, vicepresidente de VistaCreate y Depositphotos, envió un email a los clientes de Depositphotos con sede en Rusia, rogándoles que ayuden a difundir la verdad sobre la guerra en Ucrania mediante acciones concretas.

Depositphotos y VistaCreate siempre han tenido una fuerte base de clientes en Rusia y tienen muchos miembros del equipo de nacionalidad rusa en sus oficinas de Ucrania. Son amigos, colegas y socios comerciales, y lo continúan siendo.

Depositphotos fue adquirida por Vista el octubre pasado y es una plataforma que conecta a los autores de visuales de alta calidad con licencia, con compradores.