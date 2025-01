LEGO confirma que está preparando un set sobre la Game Boy de Nintendo

LEGO y Nintendo han sorprendido a los fans al anunciar el lanzamiento de una versión LEGO del icónico Game Boy. Este set, que llegará al mercado en octubre de 2025, marca la confirmación de una colaboración que había sido objeto de rumores durante mucho tiempo.

Con el anuncio, se publicó un breve video teaser que ofrece un primer vistazo al diseño del Game Boy en su versión de LEGO. El modelo incluye características esenciales como el panel direccional, los botones A y B, y la pantalla de matriz de puntos.

Aunque el video no revela detalles completos, deja entrever que el set será detallado y posiblemente de un tamaño considerable, manteniendo una fidelidad notable al diseño original del dispositivo.

Aunque LEGO no ha confirmado el tamaño exacto del set, se especula que podría ser casi del mismo tamaño que el Game Boy original. Sin embargo, los detalles finales del diseño y las características completas del modelo todavía no han sido desvelados. La reacción al teaser incluye numerosos comentarios y teorías, pero es mejor no adelantar conclusiones hasta que se revele más información.

Al igual que otros lanzamientos de LEGO inspirados en consolas clásicas, como el Nintendo Entertainment System o el Atari 2600, este set está diseñado principalmente para construir y exhibir. Aunque imita la apariencia del Game Boy original, no está destinado a ser funcional ni a ser compatible con cartuchos de juegos. Su objetivo principal es satisfacer a los coleccionistas y a los entusiastas de LEGO que disfrutan de revivir clásicos a través de construcciones detalladas.

Un homenaje al legado del Game Boy

El Game Boy, lanzado en 1989, ocupa un lugar especial en la historia de los videojuegos. Diseñado por Gunpei Yokoi y Satoru Okada, estableció un estándar para las consolas portátiles y consolidó el éxito de Nintendo en la industria. Ahora, los fans podrán construir una versión de este clásico dispositivo en forma de ladrillos LEGO, combinando nostalgia y creatividad.

El lanzamiento del set está programado para coincidir con la temporada de compras navideñas. Se espera que esté disponible en el sitio web oficial de LEGO, donde otros sets de colaboraciones similares, como el NES, aún se encuentran a la venta. Esto sugiere que el set del Game Boy podría estar disponible durante un tiempo prolongado para los interesados en adquirirlo.