Lo que ha hecho NVIDIA con el juego Pac-Man es impresionante

El legendario juego Pac-Man cumple 40 años, y para celebrarlo, NVIDIA ha entrenado su sistema de inteligencia artificial GameGAN AI para recrear el juego.

No hablamos de que la IA de NVIDIA haya aprendido a jugar a Pc-Man (¡eso es fácil!) sino que ha programado el juego con solo observarlo.

La IA de GameGAN ha conseguido recrear Pac-Man sin la ayuda del motor de juego o el código de Pac-Man. En su lugar, ha desarrollado una versión completamente funcional de Pac-Man con sólo ver el juego en acción.

GameGAN utiliza dos redes neuronales – un generador y un discriminador. Esas redes neuronales trabajaron juntas mientras observaban 50.000 partidas del juego, permitiendo a la IA aprender las reglas y la mecánica de Pac-Man con sólo ver el juego en acción. Finalmente, la IA fue capaz de crear niveles de Pac-Man que siguen las reglas de un juego.

«Esta es la primera investigación que emula un motor de juego mediante redes neuronales basadas en GAN», afirma Seung-Wook Kim, un investigador de NVIDIA que ha sido el autor principal de este proyecto. «Queríamos ver si la IA podía aprender las reglas de un entorno con sólo mirar partidas. Y así fue.»

NVIDIA dice que «no importa el juego», la IA de GameGAN puede aprender las reglas del mismo «simplemente procesando las grabaciones de pantalla y pulsaciones de teclas». Los juegos más complejos podrían llevarle a la IA más partidas hasta aprender la mecánica, pero parece que la IA captó todos los matices de Pac-Man con relativa facilidad.

En la versión de NVIDIA, Pac-Man no puede atravesar las paredes, se come los puntitos a medida que se mueve por el terreno, y los fantasmas se vuelven todos azules y se vuelven «comestibles» cuando Pac-Man se come un Power Pellet, como en el juego normal.

Es impresionante que NVIDIA haya podido entrenar a la IA para crear un juego de Pac-Man completamente funcional con solo mostrarle partidas del juego, pero GameGAN tiene usos en el mundo real más allá de la recreación de juegos clásicos del pasado.

NVIDIA explica que GameGAN puede ser utilizado por los desarrolladores para generar automáticamente nuevos niveles, lo que potencialmente abre la puerta a un sinfín de contenidos que pueden ser creados rápidamente una vez que la IA ha sido entrenada.

Fuera de los juegos, NVIDIA afirma que la IA de GameGAN también podría utilizarse para entrenar máquinas autónomas, que normalmente se entrenan en un simulador para aprender las reglas del entorno en el que van a trabajar antes de que se pongan en uso.