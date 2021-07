Los Kindle más antiguos podrían dejar de funcionar pronto

🎉💻 ¡Ahorra! Consigue Windows 10 Pro por 14€ y Office 2019 Pro Plus por 39€ para siempre [ Ofertas ]

Amazon ha empezado a informar esta semana a los clientes que compraron los primeros lectores electrónicos Kindle.

Los dispositivos Kindle y Kindle DX de primera y segunda generación no eran compatibles con Wi-Fi, sino que dependían únicamente de conectividad 3G gratuita para descargar libros de Amazon.

Esto es un verdadero problema para esos dispositivos, ya que los operadores de redes móviles están empezando a reutilizar las bandas de frecuencia 2G y 3G para utilizarlas con 4G y 5G este año. Esto significa que dichos dispositivos Kindle perderán la conectividad.

En Estados Unidos, este apagón comenzará este año, por lo que los Kindle más antiguos tienen los dias contados. En España, el apagón de redes 2G y 3G de Movistar no ocurrirá hasta 2025, mientras que Vodafone lo sitúa entre 2022 y 2024. Orange sitúa el apagado de redes 2G para 2025, pero no habla de las redes 3G.

Los propietarios de los Kindles de primera y segunda generación deberían poder seguir utilizando la página Gestiona tus contenidos y dispositivos de Amazon para transferir libros a los Kindles sin Internet a través de un cable USB, pero eso no es una solución para todos. Muchas personas con un lector Kindle con conectividad celular no tienen un ordenador o, si lo tienen, no viajan con él en vacaciones, por ejemplo, donde el tiempo que muchos pasan leyendo aumenta.

Aunque solo los Kindles de primera y segunda generación perderán la conectividad cuando el 3G desaparezca, los dispositivos hasta el Kindle Oasis de octava generación (lanzado en mayo de 2016) estarán restringidos a conectividad Wi-Fi únicamente.