Los Pixel 6 rechazan cargarse con ciertos cables o cargadores USB-C

La serie Google Pixel 6 ha acaparado bastantes titulares desde su lanzamiento debido a algunos problemillas, aunque algunos de ellos ya han sido subsanados con actualizaciones de software.

Sin embargo, hoy nos encontramos con una nueva información. Según 9to5google, los Pixel 6 y 6 Pro se niegan a cargar a través de ciertos cables y cargadores USB-C.

«Acabo de recibir el dispositivo y lo he enchufado a mi cable/cargador genérico que estaba usando hasta hoy para cargar cualquier otro dispositivo USB tipo C que he usado hasta ahora. No pasa nada. Ni carga, ni aviso, ni nada. Es como si no estuviera conectado,» escribe un usuario en los foros de Google.

«Acabo de recibir mi Pixel 6. En primer lugar muy decepcionado de que no hay ningún cargador en la caja, el uso de un cable sólo es bastante inútil sobre todo cuando es USB C a USB C, totalmente incompatible con todos mis bloques de carga. Sin embargo, puedo cargarlo con todos mis cables existentes, a excepción de mi cable de alta velocidad de 40W que venía con mi antiguo Huawei P30. Esto parece muy extraño, ¿por qué nos limitan los tipos de cable que podemos utilizar?,» escribe otro.

Google ya advierte en su página web que algunos cables y cargadores «no funcionan con teléfonos Pxel.» Se refiere especialmente los que no están certificados por Power Delivery.

La razón detrás de esto es proteger el puerto de carga del dispositivo y la batería. Es algo comprensible y, de hecho, es una buena noticia que Google haya decidido incluido protección contra cargadores de baja calidad en su nuevo buque insignia.

Sin embargo, también es un poco frustrante dado el hecho de que Google no incluyera un cargador compatible en la caja, ya que algunos usuarios se han encontrado con que no podían cargar su móvil recién llegado.

Así que si consigues hacerte con un Google Pixel 6, quizás tengas que hacerte con un cable USB-C adecuado si tu cable actual no funciona con el teléfono.