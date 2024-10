Los Pixel se quedan sin las funciones de seguridad celular de Android 15

🧹🪣 ¡Conga 8290! ¡Conoce el robot aspirador con mejor calidad-precio que he probado! [ Más info ]

Google finalmente ha lanzado la versión estable de Android 15 para los dispositivos Pixel, trayendo consigo nuevas características como el Private Space, el archivo de aplicaciones y las animaciones predictivas al retroceder, entre muchas otras.

Sin embargo, algunos de los elementos que vimos durante la beta no han llegado a esta versión final. Entre ellos, destaca la ausencia de nuevas funciones de seguridad celular que Google había anunciado en su conferencia I/O, así como la opción de Diagnóstico del Dispositivo en el menú de Configuración.

Uno de los cambios más esperados en Android 15 era la nueva página de seguridad de red móvil, accesible desde Configuración > Seguridad y privacidad > Más seguridad y privacidad. Esta sección prometía ser una herramienta clave para proteger a los usuarios de redes no actualizadas o sin cifrar.

La funcionalidad de esta página incluía dos opciones principales: notificaciones de red y permitir solo redes cifradas. La primera permitía alertar a los usuarios cuando su dispositivo se conectaba a una red sin cifrar o que registraba el ID único de su dispositivo o SIM. La segunda opción ofrecía mayor protección al forzar conexiones solo a redes cifradas, aunque con el inconveniente de limitar el acceso a redes en algunas ubicaciones. No obstante, se garantizaba que las llamadas de emergencia siempre pudieran realizarse.

La lucha contra simuladores de redes falsas

Google explicó durante el I/O que estas nuevas características de seguridad celular tenían como objetivo proteger a los usuarios de prácticas delictivas, como el uso de simuladores de estaciones base (o dispositivos «stingray»), que pueden espiar comunicaciones o enviar mensajes fraudulentos.

Estas funciones se denominan Transparencia de Cifrado Celular y Transparencia de Divulgación de Identificadores, y están diseñadas para evitar que los usuarios sean rastreados o engañados mediante ataques de red no seguros.

¿Por qué no están disponibles estas funciones en Android 15?

Aunque estas funciones forman parte del código fuente de Android 15, no están disponibles de forma predeterminada en los dispositivos Pixel debido a que requieren integración con el hardware y el soporte de los fabricantes de dispositivos (OEM).

Durante el programa beta, estas características estaban visibles en algunos dispositivos Pixel por error, lo que llevó a muchos usuarios a creer que serían parte de la versión final para estos teléfonos. Sin embargo, Google ocultó la página de seguridad de red móvil en la Beta 4 y, finalmente, eliminó por completo su acceso en la versión Beta 4.2.

En un comentario que fue eliminado posteriormente de un post en el rastreador de problemas de Google, un empleado de la compañía explicó que la visibilidad de las configuraciones de seguridad de red móvil estaba vinculada al soporte del hardware del dispositivo, lo que significaba que los teléfonos Pixel actuales no cuentan con la capacidad necesaria para habilitar estas funciones.

El hecho de que estas características de seguridad no estén disponibles en los actuales dispositivos Pixel, incluidos los de la serie Pixel 9, no significa que no las veamos en el futuro. Es posible que Google implemente estas funcionalidades en próximas actualizaciones, trabajando en conjunto con su proveedor de módems, Samsung, para garantizar la compatibilidad del hardware necesario.

Durante el I/O, Google mencionó que está «trabajando con el ecosistema de Android para llevar estas funciones a los usuarios» y que esperan una «adopción progresiva por parte de los fabricantes en los próximos años». Con esto, es probable que las nuevas funciones de seguridad celular finalmente lleguen a algunos dispositivos Android en el futuro cercano, brindando la protección avanzada que muchos usuarios ya están esperando.

Por ahora, tendremos que conformarnos con las demás novedades que Android 15 ha traído consigo, con la esperanza de que estas herramientas de seguridad no tarden demasiado en estar disponibles para todos.