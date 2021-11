Mesh for Teams: Pronto podrás unirte a las reuniones como un avatar 3D

Microsoft ha presentado Mesh for Microsoft Teams, una funcionalidad que permite a los usuarios crear un avatar virtual para sus reuniones online.

Con este avatar, una persona puede unirse a un videochat o entrar en una plataforma de colaboración de realidad virtual o mixta sin necesidad de quitarse el pijama.

Con Mesh for Microsoft Teams, la empresa muestra que está preparada para ofrecer presencia virtual a personas que no quieren aparecer en cámara.

A continuación podrás ver un vídeo de presentación del CEO de Microsoft, Satya Nadella, en Ignite 2021 en el que describe y muestra Mesh para Microsoft Teams. Con esta tecnología, Microsoft espera convertir a Teams en el lugar de referencia para el trabajo virtual.

Mesh for Teams será accesible desde «smartphones y portátiles estándar hasta cascos de realidad mixta». No es necesario un hardware especializado para la funcionalidad más básica, incluidos los avatares 3D.

Microsoft sugirió esta semana que prevé que el primer paso para la mayoría de los usuarios de Mesh for Teams sea unirse a una reunión de Teams como un avatar personalizado de ellos mismos.

Mesh for Teams todavía no es un complemento para Teams ni una aplicación independiente que se pueda utilizar a voluntad. Mesh for Teams se lanzará como vista previa pública en la primera mitad de 2022. Si estás interesado, puedes darte de alta en esa página web.