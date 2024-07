Microsoft añade dos funciones muy esperadas a Notepad

No importa lo que pase, Notepad siempre está ahí. Si no tienes Office instalado en tu PC, no tienes conexión a internet para usar Google Docs y no te apetece escribir a mano, siempre puedes abrir Notepad en un PC con Windows y tomar notas ahí.

Puede que no sea el mejor procesador de textos del mundo, pero definitivamente funciona y se abre rápidamente. Ahora, Microsoft ha añadido dos nuevas funciones a esta aplicación tras 41 años.

Nuevas Funciones: Corrector ortográfico y autocorrección

El nuevo corrector ortográfico y la herramienta de autocorrección funcionan como cabría esperar. La aplicación añade una línea roja ondulada bajo cualquier palabra mal escrita, y al hacer clic derecho se pueden ver las sugerencias.

Si usas Notepad para programar, puedes desactivar el corrector ortográfico para evitar que marque todo el código como incorrecto.

Para aquellos que buscan algo más robusto que Notepad pero no quieren un procesador de textos completo, pueden descargar Notepad++ que ofrece más funciones.

El reciente impulso por mejorar aplicaciones clásicas como Notepad muestra cómo las herramientas sencillas pueden evolucionar para seguir siendo relevantes en la era moderna. Este pequeño pero significativo cambio seguramente será bien recibido por aquellos que valoran la simplicidad y la funcionalidad sin complicaciones.