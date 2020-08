Microsoft anuncia el final de Cortana para iOS y Android

Parece que es el fin de Cortana, el asistente digital de Microsoft, al menos en lo que se refiere a los dispositivos móviles.

En un anuncio publicado el 31 de julio, la compañía ha comunicado que eliminará la aplicación móvil de Cortana de los dispositivos iOS y Android a principios de 2021

Aunque esto es nuevo para algunos usuarios, Microsoft hizo una limpieza similar del Cortana en el móvil en regiones como Canadá, Australia y Reino Unido en enero de 2020.

Esto significa que los recordatorios y listas ya no funcionarán a través del Cortana en el móvil, pero seguirán sincronizados con la aplicación Microsoft To Do.

El último anuncio del sitio de soporte trata de anular estos inconvenientes volviendo a hacer hincapié en cómo los usuarios pueden «gestionar su calendario y su correo electrónico, unirse a reuniones y hacer mucho más a través de nuestras nuevas experiencias centradas en la productividad – como la experiencia de Cortana en Windows 10, la integración de Cortana en Outlook móvil y, pronto, el asistente de voz de Cortana en la app móvil de Teams».

Microsoft también ha anunciado que, el 7 de septiembre, pondrá fin a todas las skills de terceros en Cortana. Las skills de terceros son las que permiten a Cortana ser útil cuando se trata de servicios que no son de Microsoft, como pedirle que reproduzca música de Spotify.

Este parece ser el último gran paso de Microsoft para eliminar completamente a Cortana de los dispositivos móviles. Probablemente este cambio no afectará a muchos usuarios, ya que Cortana nunca ha tenido mucho que hacer frente a Siri en iOS o Google Assistant en Android — ambos mejor integrados en sus respectivos sistemas operativos.

Por ahora, no hay noticias oficiales de Microsoft sobre si esto significa que tiene planes de retirar Cortana de otras plataformas.