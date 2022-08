Microsoft reconoce que la PS4 superó por mucho en ventas a la Xbox One

Las ventas oficiales de Xbox One han sido un gran misterio desde que la compañía dejó de informar de las cifras de venta de Xbox One en 2016, centrándose en el número de suscriptores a Xbox Live.

Sin embargo, Microsoft ha admitido ahora lo que todos imaginábamos: la PS4 superó por mucho en ventas a la Xbox One.

Unos documentos enviados al regulador nacional de la competencia de Brasil han arrojado algo de luz sobre cómo fue la generación de Xbox One.

«Sony ha superado a Microsoft en términos de ventas de consolas y base instalada, habiendo vendido más del doble de Xbox en la última generación», admite Microsoft en el documento.

Sony ya no informa de los envíos de PS4, pero sabemos que las ventas alcanzaron los 117,2 millones hasta marzo de este año. Aunque Microsoft no ha proporcionado una cifra concreta de ventas de Xbox One, su admisión significa que la compañía debe haber vendido menos de 58,5 millones de unidades.

Microsoft parece estar cerrando esta gigantesca brecha con sus consolas Xbox Series S / X. Un análisis de Ampere dice que «Sony terminó el año 2021 con una venta acumulada de PS5 que alcanzó los 17 millones de unidades, alrededor de 1,6 veces el rendimiento de las ventas de Xbox Series.»

La admisión por parte de Microsoft de las débiles ventas de Xbox One se enmarca en una discusión más amplia entre Sony y Microsoft sobre la adquisición de Activision Blizzard por parte del fabricante de Xbox por 68.700 millones de dólares.

Sony y Microsoft están discutiendo sobre Call of Duty, las suscripciones a los juegos y mucho más, mientras Microsoft intenta aclarar su adquisición en Brasil. Microsoft también ha alegado en los documentos presentados que Sony paga por los «derechos de bloqueo» para evitar que los desarrolladores añadan sus contenidos a Xbox Game Pass.