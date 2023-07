Microsoft rompe su silencio sobre las cifras de ventas de Xbox

Durante más de una década, el gigante tecnológico ha guardado silencio sobre las cifras de ventas de sus videconsolas Xbox, dejando a los aficionados y analistas con la duda.

Sin embargo, durante el reciente festival Best International Games Festival 2023 celebrado en Brasil, Microsoft aprovechó la oportunidad para revelar las tan esperadas cifras.

En junio de 2023, las ventas totales de la Xbox Series S|X han alcanzado la impresionante cifra de 21 millones de unidades. Esto viene a confirmar la estimación que, a principios de este año, una agencia externa hizo acerca de que el volumen de ventas rondaría los 22 millones.

Las cifras oficiales publicadas por Microsoft coinciden con estas estimaciones, lo que demuestra la exactitud de las predicciones de los expertos del sector.

Además, las ventas combinadas de la serie Xbox One, que engloba la primera generación, One S y One X, han superado la asombrosa cifra de 58 millones de unidades. Esto demuestra la popularidad de la anterior generación de consolas Xbox entre los jugadores de todo el mundo.

En comparación, la PlayStation 5 de Sony, competidora directa de la serie Xbox, había vendido aproximadamente 38,5 millones de unidades hasta mayo de 2023. Esta cifra coincide con las declaraciones de Microsoft del año pasado, en las que indicaba que las ventas de consolas Xbox eran aproximadamente la mitad de las de PlayStation de Sony.

Está claro que el mercado de los videojuegos sigue siendo muy competitivo, con ambas compañías compitiendo por la atención y la lealtad de los jugadores de todo el mundo. Con la revelación de estas impresionantes cifras de ventas, Microsoft ha consolidado una vez más su posición como actor fuerte en la industria del videojuego.