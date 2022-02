Mira cómo este Tesla con conducción autónoma beta tiene un accidente

Un video que circula por las redes muestra a un conductor de un Tesla Model Y en las calles de San José mientras está en uso la versión beta de conducción autónoma completa.

El video muestra un accidente en el que el vehículo resulta levemente dañado al chocar contra un bolardo, como los que se utilizan normalmente para delimitar carriles.

El fundador de Tesla, Elon Musk, subrayó el mes pasado que la versión beta de conducción autónoma completa de Tesla no ha tenido ningún accidente tras más de un año del programa. Este vídeo rompe esa supuesta racha.

Correct — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2022

El vehículo no reconoció correctamente un bolardo que separa la vía normal de un carril bici y chocó con el objeto. El obstáculo no era especialmente pequeño, por lo que sorprende que el software del vehículo no lo detectara.

El software de conducción autónoma permite que el vehículo conduzca a un destino introducido en el sistema de navegación del vehículo, pero el conductor sigue siendo responsable del vehículo y debe estar alerta y listo para tomar el control en todo momento.

En este ejemplo, el conductor estaba prestando atención, pero se confió demasiado en que el automóvil tenía controlada la situación y, aunque trató de corregir la dirección, ya era demasiado tarde. Puedes verlo en el minuto 3:25.

Este accidente no fue la peor actuación del sistema de conducción autónoma del vídeo. En varios puntos se le ve al coche saltándose un semáforo en rojo, tratando de entrar en el carril del tranvía y realizando algunas maniobras peligrosas.

Es importante tener en cuenta que Tesla no se hace responsable de los daños causados por la beta de conducción autónoma completa.