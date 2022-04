Nadie quiere pagar más de 6.300€ por el NFT del primer tweet que se vendió por 2,7M€

✈️🌍 Cómo no pagar roaming con las eSIM internacionales [ Saber más ]

En marzo de 2021, el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, decidió vender un token no fungible (NFT) del primer tuit de la historia de la plataforma. El tweet se remontaba a 2006 y en él Dorsey decía «just setting up my twttr» («simplemente cnfigurando mi twttr»).

El NFT fue adquirido por el empresario de criptomonedas de origen iraní Sina Estavi por 2,9 millones de dólares (2,7 millones de euros), cuyos beneficios se destinaron a obras de caridad.

La semana pasada, el comprador expresó su deseo de vender el NFT, esperando que obtener unos 50 millones de dólares. Afirmó que la mitad se destinaría a la caridad y la otra mitad se utilizaría para hacer crecer sus empresas de blockchain.

Sin embargo, parece que nadie quiere comprar el NFT por esta cantidad, que es aproximadamente 16 veces más de lo que pagó por ella el año pasado.

Actualmente, la subasta del NFT sólo tiene una veintena de ofertas, que van desde 0,0019 ETH (5 euros) hasta 2,2 ETH (6.300 euros).

Dado que aceptar incluso la oferta más alta supondría una pérdida de más del 99% para Estavi, parece poco probable que el empresario se deshaga de la NFT.

Las empresas de criptomonedas Bridge Oracle y CryptoLand de Estavi se desmoronaron después de su detención en Irán el año pasado, acusado de «perturbar el sistema económico». Estuvo detenido durante nueve meses y ahora está tratando de relanzar su negocio de criptomonedas.