Netflix desvela las películas y series más vistas en 2022

Cada semana, Netflix informa sobre las 10 películas más vistas y las 10 series más vistas de Netflix. Ahora Netflix ha revelado también las 10 películas y series (inglesas y no inglesas) más populares que se emitieron en 2022.

Si has estado siguiendo estas actualizaciones durante todo el año, la mayoría de las entradas en estas listas no te sorprenderán. Stranger Things 4 fue la serie en inglés de Netflix más vista del año, mientras que The Gray Man fue la película en inglés más vista.

En cuanto a los contenidos de habla no inglesa, Estamos muertos fue la serie más popular, y Troll fue la película más vista en 2022. Ya son dos años consecutivos en los que una serie coreana se ha colocado en lo más alto de las listas de Netflix, después de que El Juego del Calamar dominara en 2021.

Las series en inglés más populares en 2022

Stranger Things 4 Miércoles: Temporada 1 Dahmer Bridgerton Temporada 2 Inventando a Anna Ozark Temporada 4 The Watcher Temporada 1 The Sandman Temporada 1 La Academia Umbrella: Temporada 3 Virgin River: Temporada 4

Las series en idioma no inglés más populares en 2022:

Todos estamos muertos: Temporada 1 Extraordinary Attorney Woo: Temporada 1 El Corazón Marcado: Temporada 1 Til Money Do Us Part: Temporada 1 Elite: Temporada 5 High Heat: Temporada 1 The Empress: Temporada 1 Business Proposal: Temporada 1 Wrongs Side of the Tracks: Temporada 1 Bienvenidos al Edén Temporada 1

Las películas en inglés más populares de 2022

El hombre gris El proyecto Adam Corazones púrpura Estafa El estafador de Tinder La bestia marina Enola Holmes 2 El último año El hombre de Toronto Day Shift

Las películas en idioma no inglés más populares de 2022