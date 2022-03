Netflix no descarta mostrar anuncios a cambio de un menor precio

¿Te gustaría ver Netflix pagando menos a cambio de soportar anuncios entre episodios? No es probable que esto ocurra pronto, pero la compañía no lo descarta.

Spencer Neumann, director financiero de Netflix, ha hablado sobre un nivel de suscripción más barato que esté subvencionado por publicidad durante una conferencia de inversores el 8 de marzo.

Al parecer, la empresa no está totalmente en contra de la idea en el futuro, pero al mismo tiempo señaló que no está en los planes actuales de la compañía.

No es que tengamos una religión en contra de la publicidad, para ser claros. Pero no es algo que esté en nuestros planes ahora mismo… Tenemos un modelo de suscripción escalable muy bueno, y de nuevo, nunca digas nunca, pero no está en nuestro plan.