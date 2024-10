Nintendo presenta Alarmo, un despertador interactivo con un toque único

Nintendo ha sorprendido una vez más con un nuevo lanzamiento de dispositivo, pero no es la esperada Switch 2.

En esta ocasión, la compañía ha revelado el Nintendo Sound Clock: Alarmo, un reloj despertador interactivo que no solo te despierta con sonidos de tus videojuegos favoritos, sino que también utiliza sensores de movimiento para monitorizar tu sueño.

Un despertador lleno de nostalgia gamer

A primera vista, el parece un despertador estándar con el icónico estilo de Nintendo. Sin embargo, este dispositivo va mucho más allá de lo convencional. Permite personalizar la pantalla con una de las 35 escenas temáticas de cinco juegos clásicos: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fit Adventure.

Estas escenas no solo cambian la apariencia de la pantalla, sino también los personajes que aparecen y los sonidos que se reproducen al sonar la alarma.

Para los más fans, al vincular tu cuenta de Nintendo, puedes descargar escenas adicionales de juegos como Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons. Así, puedes tener una experiencia más personalizada cada vez que te despiertes.

Funciones interactivas para levantarte (sí o sí)

Si eres de los que necesitan un empujón extra para levantarse por las mañanas, el Alarmo tiene un modo llamado Steady Mode, que intensifica la alarma hasta que te levantas.

Al principio, podrías escuchar una suave frase como el clásico “Let’s-a go” de Mario, pero si sigues retrasando levantarte, personajes como Bowser podrían entrar en escena para darte ese último empujón.

Además, durante el día, el reloj puede emitir campanadas horarias basadas en el juego que hayas elegido, y por la noche reproduce sonidos relajantes para ayudarte a conciliar el sueño.

Sensores de movimiento y monitorización del sueño

Lo que realmente distingue al Nintendo Sound Clock: Alarmo es su capacidad para monitorizar tus movimientos. No es un simple despertador que se apaga con un botón; incorpora sensores de movimiento que solo detienen la alarma cuando detectan que realmente te has levantado de la cama.

Si intentas engañarlo y sigues en la cama, el dispositivo te molestará con sonidos como la recolección de monedas, el splat de los calamares de Splatoon o el plucking de los Pikmin.

Pero esta tecnología no solo sirve para asegurarse de que te levantes. También puede rastrear tus movimientos durante la noche, brindándote información sobre la calidad de tu sueño. Estos datos se muestran en la pantalla de Records del dispositivo, lo que puede complementar los datos de cualquier dispositivo de seguimiento que ya estés usando.

Aunque la idea de que un dispositivo esté monitorizando tus movimientos en la cama podría resultar un tanto incómoda, Nintendo asegura que los datos recogidos por Alarmo no salen del propio reloj.

Lanzamiento y disponibilidad

El Nintendo Sound Clock: Alarmo está disponible con un precio de 99,99€ en la tienda Nintendo.